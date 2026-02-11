Finaleinzug: SC Kapellen ist eine Nummer zu groß für den SV Rosellen

Kapellen zieht ins Kreispokal-Finale ein. – Foto: Udo Waffenschmidt

Der Finaleinzug des SC Kapellen stand im Aufeinandertreffen mit dem zwei Klassen tiefer angesiedelten SV Rosellen zu nahezu keinem Zeitpunkt in Frage. Letztlich musste der Landesligist nicht einmal die Sterne vom Himmel spielen, um einen 5:0-Sieg einzufahren.

Auch bezeichnend, dass die Kapellener nach Spielende noch mit fast einem Dutzend der anwesenden Spieler Linienläufe absolvierten. Bis ans körperliche Limit mussten beide Seiten an diesem Pokalabend nämlich nicht wirklich gehen.

Hauptgrund dafür war, dass die Partie schon in der Anfangsphase klar zugunsten des Favoriten kippte. Kazuki Hayashi stieg nach einer Flanke von Yannik Ebert hoch empor und köpfte mit der ersten Gelegenheit bereits den Landesligisten in Front (4.). Als nach einem Eckball das Leder auch auf den zweiten Pfosten zu Bryan Schomann durchrutschte und dieser schnörkellos zum 2:0 abschloss (10.), schien die Partie schon fast entschieden. Dazu kam nämlich auch, dass Rosellen im keinen ernsthaften Druck gegen den Ball entwickeln konnte. Auch wenn der A-Ligist mal versuchte weit vorne anzulaufen, kombinierte sich Kapellen mühelos über die erste Pressinglinie. Ein Umstand, der die Spieler des SVR auf dem Feld auch mehrfach hadern ließ.

So hatte der SCK die Partie im Griff, entwickelte im eigenen Ballbesitz aber auch nicht besonders viel Tempo nach vorne. Dennoch konnte das Team von Lennart Ingmann noch vor der Pause den nächsten Treffer verbuchen. Jan Lukas Nosel legte im Strafraum ab für Jannis Waffenschmidt, der das Leder schnörkellos in die Maschen feuerte (40.).

Ernsthafte Hoffnungen auf die Sensation waren spätestens danach abgeebbt. Zumal sich das Bild in der zweiten Hälfte spiegelte. Kapellen hatte weiter klare Feldvorteile und ließ auch nach hinten nichts anbrennen. Kazuki Hayashi (69.) und Yamato Aoki (78) schraubten das Ergebnis noch weiter in die Höhe und sorgten damit auch für einen standesgemäßen Endstand.

Im Finale erwartet Kapellen nun der 1. FC Grevenbroich-Süd, der sich parallel gegen den SV Uedesheim durchsetzte.

SV Rosellen – SC Kapellen-Erft 0:5

SV Rosellen: Jonas König, Pascal Königs, Daniel Urban, Peter Küsgen, Luca Töpfer (68. Kwadwo Atta-Yeboah), Patryk Gadzina, Pascal Wego (48. Sebastian Berndsen), Jost Borgmeier (59. Eduard Hildenberg), Tuan Can Sanli, Alexander Nuss (86. Jo Ossenberg), Ahlonko Cedric Kponton (24. Jonas von Seckendorff) - Co-Trainer: Christian Höller - Trainer: Dalibor Dobras

SC Kapellen-Erft: Patrik Pesch, Yannik Ebert, Jan Lukas Nosel, Bryan Schomann, Yoshihiro Takemura (60. Alexander Fuchs), Luis Giesen, Hiroya Suguro (60. Luca Tim Jerz), Dennis Höfling, Kazuki Hayashi, Janis Waffenschmidt, Yamato Aoki - Trainer: Lennart Ingmann

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Kazuki Hayashi (4.), 0:2 Bryan Schomann (10.), 0:3 Janis Waffenschmidt (40.), 0:4 Kazuki Hayashi (69.), 0:5 Yamato Aoki (78.)

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: