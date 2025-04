Finale verpasst, aber Aufstieg vor Augen

In der Kreisliga B11 dominiert ein Hauen und Stechen die Szenerie an der Tabellenspitze. Knapp die Nase vorn hat derzeit hier die SG Weintal-Wiltingen. Ein Zähler beträgt der Vorsprung auf den Zweiten, die SG Wawern. Drei Punkte hat das Team von Trainer Dominik Bosl mehr als der Dritte aus Könen. Im Kreispokal-Halbfinale war indes am Gründonnerstag Schluss. Gegen die klassenhöhere Rheinlandligareserve der Schweicher Mosella hieß es am Ende 0:2.