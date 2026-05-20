Finale um Rheinlandpokal live und kostenfrei auf Youtube

– Foto: Sebastian J. Schwarz

Der Fußballverband Rheinland macht das Finale um den Bitburger Rheinlandpokal für alle Fans hautnah erlebbar: Die Partie wird live und kostenfrei auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Verbandes übertragen. Bereits ab 12.30 Uhr startet der Livestream und stimmt mit einer Vorberichterstattung auf das Endspiel ein. Auch nach dem Schlusspfiff bleiben die Kameras bis zur Siegerehrung live dabei – damit kein Moment dieses besonderen Fußballtages verloren geht.

Für Bilder auf Top-Niveau ist gesorgt: Der FVR nutzt das hochwertige Kamerasignal des vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) beauftragten Dienstleisters „best boys tv-factory“, das auch in der ARD-Livekonferenz zum Einsatz kommt. Die emotionale Inszenierung des Finales liegt jedoch in den Händen des Verbandes. Mit eigenen Grafiken, Einspielern und Interviews bringt der FVR die Geschichten rund um das Endspiel direkt zu den Fans. Ein besonderes Highlight liefert die Kommentierung: Mit Benjamin Judith (SV Eintracht Trier) und Rafael Beraz (TuS Koblenz) sitzen zwei echte Insider am Mikrofon, die auch im Ligabetrieb das jeweilige Vereins-TV begleiten. Statt neutraler Distanz setzt der FVR also auf Nähe, Leidenschaft und Perspektiven aus beiden Lagern – genau das, was ein Finale so besonders macht.

Der Stream ist unter folgendem Link abrufbar:

https://bit.ly/stream-finale-bitburger-rheinlandpokal