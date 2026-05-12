„Finale“ um Platz zwei: Duell der Formstarken in Metterich Kreisliga B 13: Beide Teams liegen punktgleich auf den Plätzen zwei und drei – und treffen nun im direkten Duell aufeinander. Sauertals Trainer Matteo Amodio verrät, wo er Schwächen bei den Metterichern sieht. von Andreas Arens · Heute, 19:33 Uhr · 0 Leser

Blickt mit viel Zuversicht auf das "Endspiel" um Platz zwei: Sauertals Trainer Matteo Amodio. – Foto: Alfred Weinandy/Archiv

Hochspannung in der Kreisliga B 13: Wenn sich am Sonntag ab 15 Uhr der FC Metterich und die SG Sauertal-Ralingen am vorletzten Spieltag der Saison gegenüberstehen, kommt es zu einer Art vorgezogenem Finale um den zweiten Platz. Beide Mannschaften liegen mit jeweils 43 Punkten Kopf an Kopf auf den Rängen zwei und drei. Sollte diese Konstellation auch nach dem letzten Spieltag Bestand haben, müssten beide Teams ein Entscheidungsspiel austragen, da das Torverhältnis auf Verbandsebene bei Auf- und Abstiegsfragen nicht berücksichtigt wird.

Aktuell belegt Metterich in der Quotiententabelle des Fußballverbandes Rheinland zwar lediglich Rang 15 und damit den letzten Platz. Allerdings kann es hier noch zu Verschiebungen kommen. Selbst die derzeit nicht zum Aufstieg berechtigten Plätze 14 und 15 könnten noch den Sprung in die A-Klasse durchs Hintertürchen schaffen – etwa dann, wenn durch die Bildung von Spielgemeinschaften zusätzliche Plätze frei werden. Matteo Amodio, der die Sauertaler gemeinsam mit seinem Vater Filippo coacht und dies auch in der kommenden Saison tun wird, sieht seine Mannschaft jedenfalls gut vorbereitet: „Wir haben zuletzt beim 3:0 gegen die SG Südeifel-Ferschweiler spielerisch mit unsere beste Partie der Saison gemacht. Wie der Ball durch unsere Reihen gelaufen ist, war einfach mega. Leider war die Torausbeute zu gering.“

Den Schlusspunkt setzte mit Alex Pott einer jener Spieler im Sauertaler Kader, die auf Erfahrung in der höchsten luxemburgischen Spielklasse, der BGL Ligue, zurückblicken können. „Wir sind immer froh, wenn uns Alex mit seinen mittlerweile 37 Jahren noch aushilft. Er war nur drei Minuten drin und hat dann gleich getroffen“, sagt Amodio über den früheren Angreifer des FC Victoria Rosport, dessen Sportanlage nur einen guten Torwartabschlag von Godendorf entfernt liegt. In sämtlichen acht Partien nach der Winterpause blieb die SG Sauertal ungeschlagen. Das 2:2 bei der SG Dudeldorf nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung schmerzt auch gut sieben Wochen später noch. Mit dem spektakulären 5:5 beim FC Bitburg II eine Woche später kann Amodio dagegen weiterhin gut leben: „Bitburg war an diesem Tag dank Spielern aus der ersten Mannschaft sehr gut besetzt.“