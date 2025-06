Finale um die Meisterschaft

Am Samstag, den 21.06. steigt das Saisonfinale um die Meisterschaft in der Kreisliga C Staffel 6, Anstoss ist um 20:00 Uhr.

Sparta belegt mit 2 Punkten Vorsprung auf die Gäste Platz 1 in der Tabelle. Der verdiente Aufstieg in die Kreisliga B ist den Jungs nicht mehr zu nehmen. Ein Punkt reicht um die Meisterschaft fix zu machen.

Ähnlich sieht es bei BW Friedrichshain II aus. Sie dürfen das Spiel nicht mit 19 Toren Unterschied verlieren, nur dann kann der Aufstieg noch wackeln, und das Team von den Trainer*innen Daniel und Franzi rutscht auf den Relegationsplatz 3 ab. Sollte ein Dreier gelingen würde BW am letzten Spieltag auf Platz 1 klettern, und einer tollen Saison die Krone aufsetzen.

Vor der Saison war unklar wie die Saison der Blau Weißen laufen wird. Fast 20 neue Spieler wechselten zum Team vom Lobecksportplatz. Nicht alle waren sofort spielberechtigt, dazu kam die Urlaubszeit. Die ersten beiden Spiele wurden deutlich verloren, und schwupps fand man sich am Tabellenende der Kreisliga C wieder. Aufstecken ist aber nicht so das Ding von Trainer Bresche. Gespräche mit jedem einzelnen, und viel Training im taktischen Bereich brachten die Wende. Dazu konnte mit Franzi noch eine Co- Trainerin gewonnen werden die dem Team noch mehr halt gegeben hat.

Es folgte in der Hinrunde noch eine weitere Niederlage am 6. Spieltag, bevor die Aufholjagd so richtig an Fahrt aufnahm. 19 Spiele ohne Niederlage, davon 17 Siege sorgten dafür das man am Samstag zum ersten mal in dieser Saison auf Platz 1 stehen kann. Das am letzten Spieltag wäre natürlich traumhaft. Im letzten Spiel verpasste das Team den Sprung auf Platz 1, in einem tollen Spiel vor gut 200 Zuschauern musste man sich den Berlin Lions II mit 1:3 geschlagen geben. Nach den anstrengenden Wochen wo allen klar war, dass kein Spiel mehr verloren werden darf, bevor nicht klar ist das man augestiegen ist, kann sowas aber passieren so Franzi. Umso schöner, dass es trotzdem noch die Chance auf den Titel gibt.

Das Team von BW Friedrichshain II bedankt sich bei allen für die tolle Unterstützung in dieser Saison, und hofft auf ein letztes Fußballfest am Samstag vor möglichst vielen Zuschauern.