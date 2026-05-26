Finale um die Landesliga: Etzenricht oder Wenzenbach?

Darf der SV Wenzenbach am Samstag den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga feiern? – Foto: Florian Würthele

Morgen, 18:30 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach SV Etzenricht Etzenricht 18:30 live PUSH



4:3 daheim, 3:1 auswärts: In der Endabrechnung mit 7:4 Toren hat sich der SV Wenzenbach in Runde 1 gegen den SV Alesheim durchgesetzt. Die Mittelfranken entpuppten sich als der erwartet „eklige“ Gegner. Sie erwischten im Rückspiel den besseren Start, gingen verdient in Führung. Im weiteren Verlauf spielte auch das Matchglück dem SVW in die Karten. Der gegnerische Keeper leistete sich bei zwei Gegentoren einen dicken Lapsus. Er war die tragische Figur! Den Wenzenbachern konnte es hinterher herzlich egal sein. „Ab und zu brauchst du ein Spielglück. Das haben wir heute gehabt, das haben wir uns aber auch verdient“, merkte Kapitän Andreas Pegoretti nach dem Spiel an. „Wir sind ziemlich selbstbewusst in die erste Runde reingegangen. Zwei Siege in der Relegation geben nochmal einen Extra-Push“, sagte Maik Holzreiter, der nach dem abrupten Aus von Günter Brandl gemeinsam mit Pegoretti und Dennis Pyka das Interims-Trainerteam bildet.



Gute Gefühle nimmt der Vizemeister der Bezirksliga Süd also in die Duelle mit dem SV Etzenricht hinein. Ein Aufstieg in die Landesliga käme dem größten Erfolg der 77-jährigen Vereinsgeschichte gleich. „Es kommt ein Gegner, der es in der Landesliga vielen Mannschaften mit Kompaktheit und Willenskraft schwierig gemacht hat“, sagt Vereinsvorsitzender Matthias Beier. „Wir wissen, was für eine hohe Hürde uns nochmal erwartet. Aber diese wollen wir meistern, um die Saison mit dem maximalen Erfolg zu beenden.“ Beim Spiel letzten Samstag fielen Gabriel Novakovic, Kevin Lopes und Tobias Blüml kurzfristig aus. „Sie kehren nach heutigem Stand zurück“, informiert Beier.





Mit Mut, Moral und Kampfgeist hievten sich die Etzenrichter in die finale Relegationsrunde. Nach der 0:2-Hinspielniederlage gegen den SV Hahnbach stand die Elf von Spielertrainer Andreas Wendl schon mit einem Bein in der Bezirksliga. Doch der Tabellen-15. der abgelaufenen Landesliga-Runde bewies Nehmerqualitäten. Je ein Kopfballtor des Offensivduos Mirko Griesbeck und Martin Pasieka brachten dem SVE im Rückspiel die Verlängerung ein, welche torlos blieb. Vor den Etzenrichter Treffern hatte Hahnbach einen Foulelfmeter zur möglicher Entscheidung verballert. Im Elfmeterschießen hatten schließlich die Nordoberpfälzer die besseren Nerven. „Wir sind nicht unterzukriegen“, lächelte Wendl im Nachgang. Der verschossene Hahnbach-Strafstoß sei „vielleicht schon der Knackpunkt“ gewesen, „der eine Wende in einem verrückten Fußballspiel ausgelöst und uns am Leben gelassen hat. Wir wussten, dass wir erfolgreich sein können, sobald uns ein Tor gelingt.“



Im Ausblick auf Wenzenbach erklärte Wendl auf die Frage nach dem „Schlachtplan“ folgendes: „Unser Plan muss so sein, dass wir das Spiel so gestalten und beenden, dass wir für das Rückspiel vor unseren eigenen Fans noch was in den eigenen Händen haben, um die Spannung hochzuhalten.“ Zur personellen Besetzung verwies der Etzenrichter Spielercoach darauf, dass zuletzt schon einige Akteure zum Einsatz gekommen seien, die eigentlich eine Pause nötig gehabt hätten. „Mal sehen, wer am Mittwoch noch laufen kann“, so der O-Ton. FuPa berichtet von Hin- und Rückspiel live und ausführlich.