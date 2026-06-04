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Finale um den Klassenerhalt zwischen dem SV Titisee und SV Ewattingen
SV Titisee und der SV Ewattingen im direkten Duell
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Wohin führt der Weg des SV Ewattingen? Spielführer Moritz Baumgärtner scheint auch noch zu rätseln. – Foto: Wolfgang Scheu
In der Fußball-Kreisliga-A können theoretisch noch sechs Mannschaften absteigen. Zwei davon, der SV Titisee und der SV Ewattingen, stehen sich am Samstag im direkten Duell gegenüber.
Vor drei Wochen sah es ganz danach aus, als ob sich die Ewattinger bereits gerettet hätten. Mit einem Remis und drei Siegen in Serie hatten sie sich nach vorn gearbeitet. Doch mittlerweile hat sich die Lage wieder verschärft. Das liegt zum einen an den beiden Niederlagen gegen den SV TuS Immendingen (1:3) und den SV Hölzlebruck (1:2). Zum anderen wartete die Konkurrenz um den Klassenerhalt mit teilweise überraschenden Punktgewinnen auf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.