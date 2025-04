Du wirst automatisch weitergeleitet...

Am Mittwoch im Kreispokal-Halbfinale behielten Cihan Bicen (l.) und der FC Türk Gücü Breidenbach mit 5:1 die Oberhand über Jonathan Barth und den Gladenbacher SC. Sonntag treffen beide Teams in Gladenbach in der Kreisoberliga aufeinander. © Jens Schmidt

Finale Phase startet mit brisanten Partien Teaser KOL NORD: +++ Ein Ex-Trainer kehrt zurück, Spielabbruch im Hinspiel und Neuauflage des Pokal-Halbfinales: In der Fußball-Kreisoberliga steckt in den Spielen der Hinterländer Teams Zündstoff +++ Verlinkte Inhalte KOL GI/MR Nord SV Großseelh SG S./E. FV Wehrda FSV Cappel + 12 weitere Marburg-Biedenkopf. Nach einer Pause über Ostern geht die Fußball-Kreisoberliga Nord nun endgültig in die finale Phase. Für die heimischen Teams stehen bis Ende Mai die fünf letzten Spieltage an. Lediglich die SG Versbachtal hat noch sechs Spiele vor der Brust, kann eine weitere Gelegenheit zu punkten, aber vermutlich gut gebrauchen. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.