Finale Nachbarduelle enden "schiedlich, friedlich" Remis

So lief ein entspannter letzter Spieltag ab, in der zumindest zwei Partien - es kam zu Nachbarduellen - noch ein wenig Spannung erzeugten, ging es doch ums Prestige. Einen Sieger hatten diese beiden Derbys nicht, denn sowohl in Vorbach, wo der FC mit dem FC Tremmersdorf die Klingen kreuzte, als auch in Reuth, wo sich der TSV mit Relegant TSV Erbendorf (er trifft am kommenden Freitag in Vilseck auf den Vizemeisters der Südstaffel 1. FC Rieden) duellierte, trennte man sich "schiedlich, friedlich" 1:1-Unentschieden.

Für die DJK Irchenrieth (12./25 - 1:3 in Haidenaab) und den SC Kirchenthumbach (13./24 - 0:2 in Rothenstadt) entschied sich nun zum Ausklang, gegen welchen Gegner man in der Relegation antreten muss. Die DJK trifft am 20. Mai in Rothenstadt auf den FC Weiden-Ost II (Zweiter Kreisklasse Ost), der SCK prallt am 17. Mai in Königstein auf den 1. FC Neukirchen (Bester Kreisklassendritter).

In aller Kürze die Ansetzungen des 26. Spieltags in der Kreisliga Nord: