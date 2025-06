Finale mit Emotion und Spannung: "Sind auch keine Laufkundschaft"

Am Sonntag steht in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 der letzte Spieltag der Saison 2024/25 auf dem Programm – und der hat es noch einmal in sich: Während an der Tabellenspitze der Aufstiegskampf tobt, kämpfen im Tabellenkeller zwei Teams um den Ligaverbleib.