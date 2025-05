Finale mit Derby-Charakter

Am Sonntag endet für den SV Wilhelmshaven eine bemerkenswerte Oberliga-Saison – und das mit einem echten Höhepunkt. Zum Abschluss empfängt der Aufsteiger im heimischen Jadestadion den SV Atlas Delmenhorst. Es ist das Duell zweier Nachbarn, das sportlich wie emotional unter besonderem Vorzeichen steht: Während Delmenhorst noch um Platz zwei und die Relegation zur Regionalliga kämpft, will der SVW mit einem Heimsieg das eigene Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes erreichen.

Die Gäste aus Delmenhorst reisen mit Ambitionen an. Mit 56 Punkten liegen sie auf Rang drei – punktgleich mit dem Zweiten FSV Schöningen, aber mit der schlechteren Tordifferenz. Für Atlas zählt also nur ein Sieg, um den Traum von der Regionalliga-Relegation aufrechtzuerhalten. Entsprechend offensiv und entschlossen dürften die Delmenhorster auftreten, was den Fans beider Lager ein intensives, möglicherweise offenes Spiel verspricht.

Aktuell rangiert Wilhelmshaven mit 45 Punkten und einem Torverhältnis von 44:47 auf Platz zehn. Der Abstand auf Rang acht beträgt nur zwei Zähler – ein Dreier zum Abschluss könnte also noch ein versöhnliches Ende auf dem Papier bedeuten. Dabei geht es für die Mannschaft von Trainer Florian Schmidt auch um eine offene Rechnung: Das Hinspiel in Delmenhorst verlor der SVW knapp, nun soll die Revanche folgen. Und: Es ist das erste Heimspiel nach dem gesicherten Klassenerhalt – vor erwartungsgemäß großer Kulisse soll der letzte Eindruck ein bleibender sein.

Abseits des Rasens setzt der SVW auf ein harmonisches Fußballfest: Für den guten Zweck wird der Eintritt um zwei Euro erhöht, das zusätzliche Geld fließt vollständig in die Jugendabteilung. Zudem bittet der Verein aus Rücksicht auf die erwartete Zuschauerzahl darum, an diesem Spieltag auf Hunde im Stadion zu verzichten.

Was bleibt, ist ein stimmungsvoller Rahmen für einen versöhnlichen Saisonabschluss. Der SV Wilhelmshaven kann sich mit einer couragierten Leistung nicht nur einen Platz in der oberen Tabellenhälfte sichern, sondern auch für eine Saison belohnen, in der man als Aufsteiger frühzeitig alle Zweifel am Ligaverbleib ausräumen konnte. Ein Derby zum Abschluss – viel mehr kann man sich kaum wünschen.