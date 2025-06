Finale Lehrstunde für den TSV Steinbach II beim Aufsteiger

Alzenau. Der FC Bayern Alzenau hat mit einem eindrucksvollen 9:0 (5:0)-Heimsieg gegen den TSV Steinbach II am letzten Spieltag der Fußball-Hessenliga den Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt gemacht. Vor über 1000 begeisterten Zuschauern krönte die Mannschaft von Trainer Angelo Barletta die Saison mit dem zweiten Aufstieg in Liga vier unter seiner Ägide.