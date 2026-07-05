Finale knapp verpasst: FC Memmingen Dritter beim Brauhaus-Cup

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat beim Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten heuer den dritten Platz belegt. Beim Blitzturnier im Illerstadion gab es einen 1:0 Erfolg über den gastgebenden FC Kempten, bei dem einige aussichtsreiche Möglichkeiten liegen gelassen wurden. Die große Überlegenheit konnte lediglich Pascal Maier nach einer Vorlage von „Jacky“ Gräser mit dem Siegtreffer nutzen.

Zuvor wurde das Finale beim Blitzturnier mit einer 3:5 Niederlage nach Elfmeterschießen gegen den württembergischen Oberligisten TSV Essingen verpasst. In der regulären Spielzeit über 60 Minuten waren zuvor in einer ausgeglichenen Partie keine Tore gefallen. Der Turniersieg ging am Ende mit 1:0 gegen Essingen an den Regionalligisten FV Illertissen.