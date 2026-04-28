Finale in Stuttgart - Deutsche Futsal-Meisterschaft 2026

– Foto: Sören Herl for TSV Weilim

Was für eine Saison für den TSV Weilimdorf: Begonnen hat die Spielzeit mit einer erfolgreichen Vorrunde in der UEFA Futsal Champions League in der bulgarischen Hauptstadt Sofia für das Team von Cheftrainer Vojkan Vukmirović. Auch in der Liga startete Weilimdorf furios. Im Januar feierte das Team 365 Tage ohne Niederlage in der Futsal-Bundesliga – ein Rekord!

Der TSV Weilimdorf steht im Finale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft 2026. Damit hat der Verein aus dem Norden Stuttgarts zum dritten Mal in Folge die Chance, die Meisterschale der Futsal-Bundesliga zu gewinnen. Gegner ist HOT 05 Futsal. Die Mannschaft aus dem sächsischen Hohenstein-Ernstthal und der TSV prägen seit Jahren die Liga – ihre Duelle versprechen Hallenfußball auf höchstem Niveau.

Mit starken Leistungen ging es in die Playoffs. Nach zwei Siegen gegen die Futsal Panthers Köln im Viertelfinale traf der TSV im Halbfinale auf den Hamburger SV. Beide Vereine teilen sich mit jeweils vier Meisterschaften den Titel des deutschen Rekordmeisters. Nach einem 2:1-Auswärtssieg in Hamburg und einem 7:4-Heimsieg steht Weilimdorf nun erneut im Finale – und kann sich mit zwei weiteren Erfolgen zum alleinigen Rekordmeister krönen.

Die Playoffs der Futsal-Bundesliga werden im „Best-of-3“-Modus ausgetragen. Eine Mannschaft benötigt zwei Siege, um die nächste Runde zu erreichen. Nach Viertel- und Halbfinale wird auch das Finale in diesem Modus gespielt. Das seit 2024 gültige System liegt dem TSV Weilimdorf offenbar: Seit der Einführung gab es keinen anderen Deutschen Meister. Bereits im ersten Jahr setzte sich Weilimdorf im dritten Finalspiel gegen HOT 05 Futsal durch. Im vergangenen Jahr unterlag Jahn Regensburg im Finale.

Vier Finalteilnahmen und vier Meisterschaften sprechen eine klare Sprache – Weilimdorf macht keine halben Sachen.

Die Gegner aus Hohenstein-Ernstthal hingegen mussten zuletzt mehrfach knapp den Kürzeren ziehen. Drei Jahre in Folge stand HOT 05 im Finale und wurde jeweils Vizemeister. Nach dem Halbfinal-Aus in der vergangenen Saison greifen die Westsachsen nun erneut nach dem Titel, den sie bereits zweimal gewinnen konnten (2018 und 2020).

Während die Finalhistorie klar für Weilimdorf spricht, zeigt der direkte Vergleich ein ausgeglichenes Bild: In 18 Duellen zwischen 2020 und 2025 gewann HOT 05 Futsal neun Spiele, der TSV Weilimdorf acht – einmal endete die Partie unentschieden.

Mindestens zwei weitere Duelle folgen nun im Finale:





Finalspiel 1 findet am 09. Mai 2026 um 15:30 Uhr im HOT-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal statt.

Finalspiel 2 wird am 14. Mai 2026 um 19:00 Uhr in der SCHARRena Stuttgart ausgetragen. An diesem Abend könnte bereits die Entscheidung fallen.

Ein mögliches drittes Spiel würde am 24. Mai 2026 ebenfalls in der SCHARRena stattfinden.

„Genau das sind die Spiele, für die wir eine ganze Saison arbeiten! Wir freuen uns riesig auf die Finalserie und können es kaum erwarten. Vor allem unsere Heimspiele gehen uns unter die Haut. Die Energie unserer Fans ist etwas ganz Besonderes – und dann noch in einer Arena wie der SCHARRena. Was will man als Sportler mehr? Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung aus der Region und werden alles dafür geben, gemeinsam die fünfte Meisterschaft zu feiern“, sagt Weilimdorfs Kapitän und Nationaltorhüter Philipp Pless.

Tickets für das Finale sind im Vorverkauf über EasyTicket erhältlich. Über www.tsv-weilimdorf.shop wird direkt auf die entsprechende Buchungsseite weitergeleitet. Kinder unter 16 Jahren erhalten freien Eintritt und benötigen lediglich eine kostenlose Platzkarte. Für Jugendmannschaften und Gruppen gibt es gesonderte Angebote.