Der SV Hofkirchen steht vor einem historischen Erfolg – Foto: Helmut Weiderer

Finale in Haidlfing: Es geht um das letzte Bezirksliga-Ticket Entweder der SV Hofkirchen oder die SG Mallersdorf / Grafentraubach schaffen den Durchmarsch in die Bezirksliga

Gibt es kein XXL-Fußballwunder und der FC Künzing dreht am Samstag-Nachmittag beim SB Chiemgau Traunstein den 0:4-Rückstand aus dem Hinspiel, geht es am heutigen Freitagabend (Anstoß 18:15 Uhr) in Haidlfing um das letzte Bezirksliga-Ticket. Mit dem SV Hofkirchen und der SG Mallersdorf / Grafentraubach stehen sich zwei Teams gegenüber, die durchaus Parallelen aufweisen. Während der Klub aus dem Landkreis Passau bis 2022 in der A-Klasse um Punkte und Tore kämpfte, schaffte die SG-Kicker aus dem Landkreis Straubing-Bogen sogar erst ein Jahr später den Sprung in die Kreisklasse. Bei beiden Klubs ging es dann steil bergauf und der Sportgemeinschaft kann sogar der Aufstiegs-Hattrick gelingen.



Der Ausgang der Partie hat Folgen für die Relegation in beiden Fußballkreisen. Gewinnt Hofkirchen, ist die Relegation im Osten beendet. Der SV Perkam dürfte sich über den Kreisliga-Klassenerhalt freuen, die SpVgg Oberkreuzberg über den Aufstieg. Sollten die Fußballer aus Mallersdorf und Grafentraubach gewinnen, würden die beiden Teams um ein letztes Kreisliga-Ticket kämpfen.



Ein Mallersdorfer Sieg hätte im Westen zur Folge, dass die Kreisliga-Relegationsduelle am Mittwochabend nicht umsonst waren und der SV Mengkofen und der SV Malgersdorf am Sonntag einen letzten freien Platz ausspielen würden. Wenn sich die SG durchsetzt wären auch der TSV Abensberg II und der FC Wallersdorf weiter Kreisklassisten, ansonsten kommt es zu einem Relegations-Endspiel zwischen beiden Teams.

Der SV Hofkirchen musste sowohl gegen den SV Oberpolling als auch gegen den TSV Regen ins Elfmeterschießen. Während man am vergangenen Freitag den Kürzeren zog, konnte man sich am Dienstag erfolgreich behaupten. "Gegen Regen hatten wir das in den Spielen zuvor fehlende Quäntchen Glück mal wieder auf unserer Seite. Wir waren aber über die 120 Minuten einen Tick besser und daher war es ein verdienter Erfolg", resümiert SVH-Spielertrainer Thomas Hidringer, der nun auf eine Krönung hofft: "Der Aufstieg wäre das Sahnehäubchen auf eine herausragende Saison. Körperlich sind wir zwar nach den beiden Verlängerungen ziemlich am Limit, aber wir werden nochmal alle Kräfte mobilisieren. En paar Spieler musste noch Physio-Termine einlegen, aber keiner wird sich dieses Finale entgehen lassen." Einzig hinter dem Mitwirken von Cosmin-Giani Mihoc, der sich eine Rippenverletzung zugezogen hat, steht ein dickes Fragezeichen.







Heute, 18:15 Uhr SV Hofkirchen SG Mallersdorf/Grafentraubach

















Sowohl Hidringer als sein Gegenüber Cornelius Grauschopf haben darauf verzichtet, den jeweiligen Gegner persönlich unter die Lupe zu nehmen. "Mein Vater war am Montagabend in Teisbach und hat sich das Spiel angesehen. Wir haben uns kurz ausgetauscht, legen den Fokus aber auf uns selbst", sagt Hidringer. "Wir wollen uns auf uns konzentrieren. Das hat gegen Landau sehr gut geklappt. Wenn wir defensiv ähnlich gut stehen, haben wir gute Karten. Nach vorne haben wir immer unsere Momente", sagt Grauschopf, dem vor allem eine Personalie Mut macht. Sein Spielertrainer-Partner Moritz Löffler, früher Regionalligaspieler beim TSV Buchbach, ist nach einer schwerwiegenden Schulterverletzung wieder fit und kam bereits gegen Simbach und Landau zu Teileinsätzen. "Ritzi ist ausgeruht. Wenn er grünes Licht gibt, ist er dieses Mal ein Kandidat für die Startelf. Seine Qualität ist unbestritten und tut uns extrem gut", sagt der SG-Übungsleiter, der auch wieder mit dem am Montag kurzfristig ausgefallenen Verteidiger Benedikt Schütz planen kann. Schlechte Nachrichten gibt es hingegen von Kevin Prebeck-Sanchez, der bereits gegen Landau nicht auflaufen konnte und sich wohl am Syndesmoseband verletzt hat. "Das wird vermutlich eine längere Geschichte", seufzt Grauschopf, der aber vollstes Vertrauen in sein Gefolge hat: "Wir sind heiß und wollen dieses Finale für uns entscheiden."









Auf einen tollen Support können sich die Kicker der SG Mallersdorf / Grafentraubach verlassen – Foto: Paul Hofer