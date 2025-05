Finale in der Kreisliga Holzminden: Wer schafft den Aufstieg?

SG Sollingtor – SV 06 Holzminden Der Tabellenzweite SV 06 Holzminden (56 Punkte) braucht beim Vorletzten SG Sollingtor (9 Punkte) zwingend einen Sieg, um Lenne im Titelrennen unter Druck zu setzen. Die Rollenverteilung ist dabei klar – alles andere als ein klarer Auswärtserfolg wäre eine Überraschung. Bereits das Hinspiel gewann Holzminden mit 2:0. Holzminden-Trainer Sören Eilers gibt vor dem Titelshowdown folgende Einschätzung ab: "Natürlich sind wir in der Außenseiterrolle und sind auf die Hilfe von Dielmissen angewiesen. Wir müssen aber erst unsere Hausaufgaben erledigen um überhaupt eine Chance zu haben. Die Aufgabe wird schwer, da es auch für Sollingtor um alles geht. Trotzdem sind wir klarer Favorit und dem wollen wir gerecht werden."





FC Stadtoldendorf – TSV Ottenstein Stadtoldendorf (7.) peilt im letzten Heimspiel der Saison Rang sechs an, während Ottenstein (11.) nach dem jüngsten 4:2 Erfolg gegen Hehlen mit Selbstvertrauen anreist und befreit aufspielen kann. Im Hinspiel gab es ein deutliches 5:0 für den FCS. Auch diesmal spricht die Formkurve für die Hausherren.





SG Wesertal – VfR Hehlen Für die SG Wesertal (8.) bietet sich gegen Schlusslicht Hehlen (13.) die Chance, mit einem Heimsieg noch an Stadtoldendorf vorbeizuziehen. Hehlen wiederum droht bei einer Niederlage die Saison als Letzter zu beenden. Das Hinspiel entschied Wesertal mit 4:2 für sich. Der VfR wird noch einmal alles in die Waagschale werfen müssen, um sich mit Anstand zu verabschieden.

SC Münchhausen-Bodenwerder – MTSV Jahn Eschershausen

Im Duell des Tabellendritten gegen den Sechsten geht es sportlich um einen versöhnlichen Abschluss einer insgesamt erfolgreichen Saison. Bodenwerder (52 Punkte) hat keine Chance mehr, im Aufstiegsrennen mitzuwirken, will aber die starke Rückrunde krönen. Das Hinspiel endete 2:2 – eine Partie auf Augenhöhe ist auch diesmal wahrscheinlich. Eschershausen kann noch an Kirchbrak vorbei auf Platz 5 in der Tabelle rutschen.