Finale im Wimaria-Stadion: B-Junioren fordern Favorit Bad Berka

– Foto: FC Empor Weimar 06

Das Spiel der Spiele steht an: Soweit es zuvor im Pokalfinale der C-Junioren zwischen dem SC 1903 Weimar II und dem FSV Grün-Weiß Blankenhain keine Verlängerung gibt, greifen ab 14:30 Uhr unsere B-Junioren ins Geschehen ein. Dass wir das Finale im eigenen Stadion austragen dürfen, bringt zugleich eine große Herausforderung mit sich. Mit dem FC Einheit Bad Berka kommt nicht nur der Spitzenreiter der Kreisoberliga zu uns, sondern auch der klare Favorit auf den Pokalsieg. Bereits in der vergangenen Saison erreichte Bad Berka das Finale und musste sich dort lediglich dem TSV Zollhaus geschlagen geben. Unsere Mannschaft, die auf dem Weg zum Kreismeistertitel bisher noch kein Spiel verloren hat, will sich nun auch den Pokalsieg holen. Dafür brauchen wir jede Unterstützung von den Rängen und hoffen auf viele Fans unseres Vereins.

Macht das Wimaria-Stadion zum Hexenkessel!