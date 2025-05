Finale im WFV-Pokal: Live dabei – im Stadion oder vor dem TV!

Das DB Regio-wfv-Pokalfinale ist eines von sieben Pokal-Endspielen, die in der ARD-Live-Konferenz zeitgleich zu sehen sind. Am Finaltag der Amateure werden bundesweit über den Tag verteilt 20 Finalpartien im Verbands-Pokal in der Konferenz live übertragen. Dieses einzigartige Format feiert zehnjähriges Jubiläum und bietet am Samstag wieder fast acht Stunden lang Amateurfußball auf Profi-Niveau. Die Übertragung im Ersten startet um 12.00 Uhr, das DB Regio-wfv-Pokalfinale ist Teil des zweiten Konferenzblocks, der ab 14.30 Uhr läuft.

Heißes Spitzenduell mit Pokalerfahrung

Unsere beiden Finalisten kennen sich bestens aus der Oberliga Baden-Württemberg, in der sich der selbsternannte „Dorfklub“ in dieser Saison die Meisterschaft sicherte und beide direkten Duelle für sich entschied.

Im Pokal haben beide Teams bereits Finalerfahrung gesammelt: Die TSG Balingen steht zum vierten Mal im Endspiel und gewann den Pokal zuletzt 2023 (6:5 i.E. gegen die Stuttgarter Kickers). Die SG Sonnenhof Großaspach holte ihren bislang einzigen Pokalsieg 2009 – und steht ebenfalls zum vierten Mal im Finale. 2024 scheiterte der „Dorfklub“ noch in eigener Arena – und lechzt nach Wiedergutmachung.

Kein Ticket? Kein Problem! Eintritt ab 6 Euro

Die beste Fußballerfahrung ist und bleibt der Stadionbesuch! Wer das Spiel live im GAZi-Stadion auf der Waldau erleben will, kann sich online jederzeit ein Ticket sichern. Der Vorverkauf ist durchgehend verfügbar, auch noch am Spieltag. Einfach online buchen, E-Ticket herunterladen und am Einlass vorzeigen – hier geht’s zum Ticketshop. Am Samstag wird es zudem eine Tageskasse am Stadion geben, die ab Stadionöffnung gegen 12.30 Uhr besetzt ist.