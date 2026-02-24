Finale im Sparkassen JuniorCup: Württemberg feiert seine Hallenmeister

– Foto: Siegfried Rebhan

Die Schalkwiesenhalle in Ehningen war am Wochenende Schauplatz der württembergischen Hallenmeisterschaften unserer Juniorinnen und Junioren: Nach rund 700 (Vor-)Turnieren fand dort am Wochenende das große Finale des Sparkassen JuniorCup 2025/26 statt. Die jeweils besten acht Mannschaften pro Altersklasse spielten im Endrunden-Turnier ihre Sieger aus.

Ein besonderer Dank gilt den teilnehmenden Mannschaften, dem ausrichtenden Verein TSV Ehningen und unserem Kooperationspartner, dem Sparkassenverband, für die großartige Unterstützung. Adriana Ludwig, Filialleiterin der Kreissparkasse Böblingen, nahm an der Seite des wfv die Siegerehrungen vor: „Wir unterstützen den Sparkassen JuniorCup, weil es jedes Jahr ein tolles Turnier ist, bei dem es um Teamgeist, Fairness und Leidenschaft geht. Wir sind stolz, Teil des Turniers zu sein und so viel Begeisterung der Spielenden, aber auch des Publikums zu erleben.“

Zahlreiche Zuschauende auf den Tribünen sorgten für einen würdigen Rahmen des Turniers. Verbandsjugendleiter Michael Supper zeigte sich begeistert von beiden Turniertagen: „Wir haben 4.000 Teams und damit den kompletten Jugendbereich – männlich wie weiblich – hier im Wettbewerb vertreten gehabt. Es ist daher eine unglaubliche Qualität bei den Finalspielen, die von Spannung, aber auch von Fairness geprägt waren. Wir sind stolz darauf, mit diesem Turnier einen so wichtigen Beitrag für den Kinder- und Jugendfußball in Württemberg zu leisten.“

Bei den B-Juniorinnen setze sich der VfB Stuttgart, Herbstmeister der Oberliga Baden-Württemberg, als Gruppensieger durch. Für Trainerin Dalla Georgia, die zuvor schon mit den C-Juniorinnen den Titel geholt hatte, sollte auch bei den B-Juniorinnen alles in Richtung Pokal laufen: Gruppenerste ohne Punktverlust, ein 3:1-Erfolg im Halbfinale und ein 1:0-Sieg im Finale gegen die SG Altheim sorgten für den zweiten Stuttgarter Titel an diesem Tag. Das kleine Finale um Platz 3 entschied der SV Unterjesingen im 6-Meter-Schießen gegen die Oberliga-Kickerinnen aus Deuchelried für sich.

VfB Stuttgart SG Altheim SV Unterjesingen SV Deuchelried

C-Junioren: Ravensburg schlägt Aalen

Mit neun Punkten aus drei Spielen zog der VfR Aalen ohne Punktverlust und im Übrigen auch ohne Gegentor ins Halbfinale des Sparkassen JuniorCup ein. Nach einem 3:0 gegen den TSV Neu-Ulm stand das Team von der Ostalb im Finale schließlich dem FV Ravensburg gegenüber, der sich stark durch das Turnier spielte und ebenfalls als Gruppenerster das Halbfinalticket löste. Im Endspiel folgte ein munterer Schlagabtausch mit dem besseren Ende für das Team vom Bodensee, das mit 1:0 den Turniersieg einheimste. Den dritten Platz belegte der TuS Ergenzingen.

FV Ravensburg VfR Aalen TuS Ergenzingen TSV Neu-Ulm

C-Juniorinnen: Knapper Stuttgarter Sieg

Mit einem 3:1 qualifizierte sich bei den C-Juniorinnen die SGM SV Baindt/Blitzenreute/Fronhofen gegen den SV Deuchelried für das Finale. Auch die Juniorinnen des VfB Stuttgart sorgten im zweiten Halbfinale mit einem 3:0-Erfolg für klare Verhältnisse. Entsprechend gespannt wurde das Endspiel zwischen beiden Teams erwartet – und es hielt, was es versprach: Spannung, Chancen und Emotionen. Am Ende setzte sich der Stuttgarter Nachwuchs knapp mit 1:0 durch. Bronze gab’s für die SGM Oppenweiler/Sulzbach.

VfB Stuttgart SGM Baindt/Blitzenreute/Fronhofen SGM Oppenweiler/Sulzbach SV Deuchelried

D-Junioren: Kirchheim und Hollenbach im Finale

Bereits am Samstagmorgen starteten die D-Junioren in das Finalturnier. Schon in der Gruppenphase trafen die späteren Finalteilnehmer aus Kirchheim und Hollenbach aufeinander und trennten sich in einem umkämpften Spiel mit 3:1 für Kirchheim. Im Finale folgte die Neuauflage – und auch sie sollte spannend werden. Die reguläre Spielzeit brachte keine Entscheidung, sodass das 6-Meter-Schießen für maximale Spannung sorgte. Hier setzte sich abermals der VfL Kirchheim/Teck mit 4:3 durch. Der dritte Platz ging an die Young Boys Reutlingen.

VfL Kirchheim/Teck FSV Hollenbach Young Boys Reutlingen VfR Heilbronn 96/18

D-Juniorinnen: Entscheidung im 6m-Schießen

Zeitgleich mit den Junioren eröffneten die D-Juniorinnen am Samstag das Finalwochenende. Im ersten Halbfinale setzte sich der SV Jungingen knapp mit 1:0 durch, im zweiten Halbfinale löste TURA Untermünkheim das Finalticket. Im Spiel um Platz drei trafen der SV Horrheim und die SGM Baindt/Blitzenreute/Fronhofen aufeinander – mit dem besseren Ende für die Horrheimerinnen, die mit 3:0 gewannen. Im Finale blieb es bis zur letzten Minute spannend: Erst im 6-Meter-Schießen sicherte sich TURA Untermünkheim mit 5:4 den Turniersieg.

TURA Untermünkheim SV Jungingen SV Horrheim SGM Baindt/Blitzenreute/Fronhofen