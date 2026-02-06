Finale im Damen Indoor: Titelverteidigerinnen gleich Favoritinnen?

Zumindest als unglücklich kann man die Ansetzung des Finalturniers der Hallenmeisterschaft der Frauen bezeichnen, das am Sonntag zeitgleich mit dem Rückrundenauftakt der BGL Ligue stattfindet und deswegen wohl zumindest indirekt auch von Oberkorn nach Munsbach verlegt werden musste.
Ab 14 Uhr rollt am Sonntag der Ball beim Finalturnier des „Damen Indoor“. In der rund 300 Zuschauer fassenden Sporthalle in Munsbach, in der bereits die Gruppe C der 1.Runde Mitte Januar spielte, dürften die Vorjahressiegerinnen aus Differdingen und Jeunesse Junglinster in die Favoritenrolle schlüpfen. Der Fakt, dass beide erst im drittletzten Turnierspiel aufeinandertreffen, könnte aus diesem je nach Verlauf ein Finale machen. Schon in der 2.Runde spielten beide Teams gegeneinander, Differdingen gewann vor zwei Wochen mit 1:0.
Unterschätzen sollte man aber die vier anderen Finalteilnehmer auf keinen Fall. Es ist nämlich sehr interessant und für beide auch ermutigend, dass sich die beiden Schlusslichter der 1.Liga der Außensaison im Hallenfinale wiederfinden. Während die Entente WMH bereits mit dem Einzug in ihr „Heimfinale“ im Vergleich zum Ligabetrieb Bemerkenswertes erreicht hat, wusste Käerjeng in den Vorrunden zu überzeugen und verlor in zwei Runden nur ein Spiel.
👉 Damen Indoor: das Finalturnier
Während die Entente Osten in die Außenseiterrolle schlüpfen dürfte, auch wenn die Voraussetzungen in der Halle natürlich andere sind als auf dem großen Fußballplatz, darf die Ent. Red Black/Steinsel aus der 2.Liga nicht unterschätzt werden. FuPa Luxemburg hat am Freitagnachmittag kurz mit Nico Bevilacqua gesprochen, dem Trainer der Ent. Osten.
„Wie jedes andere Team auch werden wir versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Wir wissen genau, dass wir Außenseiter sind, doch Überraschungen sind im Fußball immer möglich, insbesondere in der Halle und aufgrund dessen, dass einige Favoriten bereits ausgeschieden sind. Wir müssen schauen, was passiert. Bisher konnten wir uns immer durchschlagen und knappe Spiele für uns entscheiden.
Als Trainer bin ich vor allem wegen dem erhöhten Verletzungsrisiko nicht so begeistert vom Hallenfußball, doch unsere Mädels wollen dort spielen. Ich hoffe, dass sich nicht noch jemand verletzt, eine meiner Spielerinnen fällt nämlich aufgrund einer in der Halle zugezogenen Blessur lange aus. Wir haben aber sicherlich Spaß an der Sache.“
FuPa wird am Sonntag live aus der Munsbacher Halle berichten.