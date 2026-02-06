Finale im Damen Indoor: Titelverteidigerinnen gleich Favoritinnen? Differdingen ohne Punktverlust im Finale – Junglinster ärgste Konkurrentinnen? Finalturnier am Sonntag in Munsbach von Paul Krier · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser

Ob Differdingen seinen Titel verteidigen kann? – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Zumindest als unglücklich kann man die Ansetzung des Finalturniers der Hallenmeisterschaft der Frauen bezeichnen, das am Sonntag zeitgleich mit dem Rückrundenauftakt der BGL Ligue stattfindet und deswegen wohl zumindest indirekt auch von Oberkorn nach Munsbach verlegt werden musste.

Ab 14 Uhr rollt am Sonntag der Ball beim Finalturnier des „Damen Indoor“. In der rund 300 Zuschauer fassenden Sporthalle in Munsbach, in der bereits die Gruppe C der 1.Runde Mitte Januar spielte, dürften die Vorjahressiegerinnen aus Differdingen und Jeunesse Junglinster in die Favoritenrolle schlüpfen. Der Fakt, dass beide erst im drittletzten Turnierspiel aufeinandertreffen, könnte aus diesem je nach Verlauf ein Finale machen. Schon in der 2.Runde spielten beide Teams gegeneinander, Differdingen gewann vor zwei Wochen mit 1:0. Unterschätzen sollte man aber die vier anderen Finalteilnehmer auf keinen Fall. Es ist nämlich sehr interessant und für beide auch ermutigend, dass sich die beiden Schlusslichter der 1.Liga der Außensaison im Hallenfinale wiederfinden. Während die Entente WMH bereits mit dem Einzug in ihr „Heimfinale“ im Vergleich zum Ligabetrieb Bemerkenswertes erreicht hat, wusste Käerjeng in den Vorrunden zu überzeugen und verlor in zwei Runden nur ein Spiel.

👉 Damen Indoor: das Finalturnier Während die Entente Osten in die Außenseiterrolle schlüpfen dürfte, auch wenn die Voraussetzungen in der Halle natürlich andere sind als auf dem großen Fußballplatz, darf die Ent. Red Black/Steinsel aus der 2.Liga nicht unterschätzt werden. FuPa Luxemburg hat am Freitagnachmittag kurz mit Nico Bevilacqua gesprochen, dem Trainer der Ent. Osten.