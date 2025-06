Finale hoch fünf: In Byhusen steigt der Tag der Pokalendspiele

Finalstimmung in Byhusen - am Sonnabend stehen fünf Kreispokal-Endspiele an – von der Ü40 bis zu den Herren. Spannung, Leidenschaft und mögliche Abschiede sorgen für einen besonderen Fußballtag. Wer holt die Titel, wer sorgt für Überraschungen?

Der große Finaltag der Kreispokale in Byhusen startet am Sonnabend gleich mit zwei Begegnungen der „alten Hasen“. Um 11 Uhr geht’s auf dem B-Platz los – die Ü40 der SG Byhusen/Anderlingen/Deinstedt trifft auf Kreisligameister und Titelverteidiger SG Wörpetal.

Nur 30 Minuten später beginnt auf dem A-Platz das Finale der Ü32-Herren. Die SG Elsli, Titelverteidiger aus dem Vorjahr, bekommt es mit Kreismeister SG Groß Tismersen zu tun. In der Liga trennten sich beide Teams einmal Remis, das andere Duell gewann Elsli knapp.

„Letztes Jahr war unser Finaleinzug wohl eine größere Überraschung“, sagt Elsli-Trainer Felix Gerken. Dieses Mal sei Groß Tismersen auf dem Papier vorn. „Aber wir verstecken uns nicht – wir wollen gewinnen.“

Groß Tismersens Coach Heiko Meyer schiebt den Favoritenstatus ebenfalls dem Gegner zu: „Elsli hat eine spielstarke Mannschaft mit guten Einzelspielern und ist zudem Titelverteidiger.“

Hesedorf/Nartum II und Oldendorf II kämpfen um den Kreispokal 2

Im Kreispokal 2 stehen sich um 13 Uhr Viktoria Oldendorf II und die FSV Hesedorf/Nartum II gegenüber. Da beide Teams in unterschiedlichen Staffeln der 2. Kreisklasse spielen, ist das Duell eine kleine Wundertüte. „Wir wollen diesen besonderen Tag einfach genießen – und hoffen natürlich auf ein gutes Ende für uns“, sagt Viktoria-Trainer Dennis Murken, der sein letztes Spiel an der Seitenlinie für die Viktoria-Reserve bestreiten wird.

Auch FSV-Coach Jannek Riegel fiebert dem Spiel entgegen. Nach dem Halbfinal-Aus im Vorjahr sieht er diesmal ein völlig offenes Spiel: „Ein klassisches 50:50-Spiel – die Tagesform wird entscheiden.“

Vizemeister SG Nartum/Horstedt spielt gegen Jeddingens Zweite

Um 15 Uhr betreten die Frauen das Feld. Vizemeister SG Nartum/Horstedt trifft auf den MTV Jeddingen II, der zuletzt mit 1:0 die Oberhand behalten hatte. SG-Trainer Alexander Kupiec sieht seine Elf dennoch leicht vorn: „Wir sind reifer, was das Spiel angeht – aber es wird ein enges Duell.“

MTV-Coach Andreas Leitner glaubt an ein Spiel, das über mehr als Taktik und Technik entschieden wird: „Es geht um Herz, Mut – und darum, füreinander alles zu geben.“

Kreismeister Selsingen greift gegen Karlshöfen nach dem Double

Das große Finale des Tages ist das der Herren. Der frisch gebackene Kreisligameister MTSV Selsingen greift gegen den TSV Karlshöfen nach dem Double. Während in Etelsen parallel das Relegationsspiel um den Bezirksligaaufstieg läuft, in dem sich entscheidet, ob der TSV in der Kreisliga bleibt oder absteigt, will sich Karlshöfen voll auf das Pokalduell fokussieren.

„Wir können nur das beeinflussen, was im Finale Platz passiert“, sagt TSV-Coach Jens Lüdemann zur ZEVENER ZEITUNG. Trotz der klaren Niederlage vor zwei Wochen glaubt er an seine Mannschaft: „In beiden Ligaspielen waren wir nicht chancenlos. Diesmal haben wir noch die eine oder andere personelle Alternative.“

Selsingens spielender Co-Trainer Carsten Müller freut sich auf ein echtes Highlight: „Vor 600 bis 800 Fans ein Finale spielen – das macht man nicht alle Tage.“ Der MTSV will das Double, weiß aber: „Der TSV ist eine echtes Pokalteam, das in den letzten Jahren ziemlich oft sehr weit gekommen ist.“