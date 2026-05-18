Finale furioso: SB Rosenheim schlägt Meister und hält die Klasse

Großer Jubel in Rosenheim: Sportbund feiert Klassenerhalt. – Foto: privat

Was für ein Spiel des SB DJK Rosenheim! Die Mannschaft von Patrick Zimpfer besiegte den zuvor ungeschlagenen Meister und feiert den Klassenerhalt.

Was zunächst souverän klingt, war in Wahrheit eine knappe Angelegenheit. Am letzten Spieltag standen die Grün-Weißen einen Platz vor dem Relegationsrang – punktgleich mit dem TSV Ebersberg.

Drei Spiele, null Punkte, minus 14 Tore – so startete der SB DJK Rosenheim in die Bezirksliga. Der SBR stellte sich früh auf eine harte Saison als Aufsteiger ein. Heute ist klar: Die Rosenheimer halten als Siebter die Klasse in der Bezirksliga Ost.

Der Sportbund war also zum Siegen verdammt. An der Pürstlingstraße war ausgerechnet die Mannschaft der Saison zu Gast: der VfB Forstinning, ungeschlagener Meister und Pokalsieger.

Forstinning wollte die Saison ungeschlagen beenden – die Rosenheimer hatten andere Pläne. Die Mannschaft von Patrick Zimpfer wuchs über sich hinaus und besiegte den großen Favoriten mit 3:1. Klassenerhalt!

„Einmal mehr hat dieses fantastische Team, das ich trainieren darf, bewiesen, was in ihm steckt.“, sagte ein stolzer Zimpfer.

Trotz Rückstand: SB Rosenheim schlägt den VfB Forstinning

Dabei sah es zunächst nicht gut aus für die Gastgeber: Forstinning zeigte zu Beginn seine Klasse und ging durch Aleksandar Novakovic in Führung (31.). Auf der anderen Seite köpfte Danyal Akdag nach einer butterweichen Flanke von Marco Oberberger zum Ausgleich ein (41.).

In der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse – auch auf den anderen Plätzen. Weil Ebersberg zwischenzeitlich in Holzkirchen führte, brauchte der Sportbund zwingend drei Punkte für den Klassenerhalt.

Vokrri trifft doppelt und sichert dem SBR den Klassenerhalt

Rund 15 Minuten vor Schluss wurde es dramatisch: Felix Heimes schnappte sich den Ball und bediente Sanel Sehric. Der Torjäger traf nur den Pfosten – alle in Grün und Weiß hielten den Atem an. Doch Sturmpartner Leonit Vokrri stand goldrichtig und staubte zur vielumjubelten 2:1-Führung ab (75.).

Wenig später machten die Grün-Weißen alles klar. Luca Hayden hatte nach einem Konter zu viel Platz, bediente erneut Vokrri und dieser schloss eiskalt zum 3:1-Endstand ab – im Josef-März-Stadion brachen alle Dämme. Saisontor acht und neun für den starken Sommerneuzugang. Gemeinsam mit Sturmpartner Sehric kommt das Duo auf 24 Saisontore.

„Mit dem Abpfiff heute sind mir gefühlt 1000 Steine vom Herzen gefallen. Nach zwei schweren Monaten überwiegen jetzt einfach nur Erleichterung, Stolz und pure Freude“, so SBR-Trainer Zimpfer nach der Partie.

Zweite Mannschaft jubelt: Ofenmacher-Elf steigt in die A-Klasse auf

Zimpfer weiter: „Glückwunsch an unsere Gäste vom VfB Forstinning zur absolut verdienten Meisterschaft. Sie haben uns auch heute spielerisch enorm gefordert und wir hatten in manchen Situationen das Spielglück, das uns in den vergangenen Wochen oft gefehlt hat.“

„Jetzt sind wir einfach nur glücklich, dankbar und gehen in eine mehr als verdiente Pause.“

Ein Jahr nach dem Aufstieg in die Bezirksliga darf der Sportbund Rosenheim erneut feiern. Die erste Mannschaft hält die Klasse, die zweite Mannschaft steigt mit Trainer Patrick Ofenmacher auf, und auch im Jugendbereich konnten beachtliche Erfolge gefeiert werden – unter anderem stieg die C-Jugend von Armin Just auf.