Philipp Solleder hebt den Ball vorbei an Andreas Greinwald zum 2-2 in die Manschen. Gregor Schaffer (rechts) kommt zu spät. – Foto: Oliver Rabuser

Finale furioso in Peißenberg: TSV gelingt Ausgleich mit der letzten Aktion Peißenberg und Wildsteig/Rottenbuch trennen sich mit 2:2

Ein kurzweiliges Kreisliga-Duell lieferten sich der TSV Peißenberg und der FC Wildsteig/Rottenbuch. Den Schlusspunkt setzten die Gastgeber.

Peißenberg – Finale furioso im Peißenberger Sportzentrum. 45 Minuten kleidete sich der FC Wildsteig/Rottenbuch wie ein Derbysieger, führte in einem einseitigen und wenig kurzweiligen Match mit 2:0 ohne erkennbare Gegenmaßnahmen der Heimelf. Doch der TSV Peißenberg besann sich im zweiten Abschnitt seiner Kämpferqualitäten, erinnerte sich an Inhaltsstoffe wie Zweikämpfe oder Laufbereitschaft, agierte urplötzlich wie nach einer Blutauffrischung. Mit ihrer Kernkompetenz, der Lufthoheit, meldeten die Peißenberger eine Anwartschaft auf einen Teilerfolg an. Tatsächlich kam es noch zum 2:2-Ausgleich, der in der Nachspielzeit fiel. Fünfminütige Nachspielzeit hatte eigentlich das Endstadium überschritten

Die Zugabe beschäftigte hinterher mehr die Gäste. Denn die fünfminütige Nachspielzeit hatte eigentlich bereits das Endstadium überschritten. Aus dem Lager der Rottenbucher und Wildsteiger flogen immer häufiger die verbalen Einwürfe a la „Schiri, die Zeit ist um“ wie kleine Akkupunkturnadeln auf das Spielfeld. Schiedsrichter Martin Horne sah die nochmalige Zugabe insofern als gerechtfertigt an, als die FC-Aktionen zur Spieleröffnung sukzessive behäbiger vonstatten gingen. Und so kam es zum letzten weiten und hohen Schlag aus der Peißenberger Hälfte, den Michael Gladiator – längst Stoßstürmer – durch seine Größenvorteile in den Lauf von Philipp Solleder verlängerte. Der legte das Zuspiel geschickt zum 2:2 am herauseilenden FC-Torwart Andreas Greinwald vorbei. Sekunden später war die Partie vorbei. Mi., 07.05.2025, 18:30 Uhr TSV Peißenberg Peißenberg FC Wildsteig/Rottenbuch FC Wildsteig/Rottenbuch 2 2