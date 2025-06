Finale furioso in der Bezirksliga Nahe

Region. Sieben Teams haben beim Saison-Finale in der Bezirksliga Nahe noch um den Ligaverbleib gekämpft. Für zwei von ihnen war der Kampf vergebens. Simmertal steigt nach dem 1:1 in Bockenau als Tabellenletzter ab – und wird von der Landesliga in die A-Klasse durchgereicht. Absteigen muss auch Baumholder II nach dem 2:4 in Nahbollenbach. TuS Waldböckelheim beendet die Runde nach dem 0:3 bei Blau-Weiss Idar-Oberstein als Drittletzter und muss hoffen, dass sich Vizemeister Weinsheim in der Relegation gegen Bedesbach-Patersbach durchsetzt. Großer Jubel dagegen bei der SG Guldenbachtal, die der Liga nach dem 3:2 gegen Weinsheim ebenso erhalten bleibt wie die Bockenauer, denen das Remis reichte.