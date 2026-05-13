Finale furioso am letzten Spieltag? Das Restprogramm der LL SW

Am 34. Spieltag kommt es zwischen dem 1. FC Sonthofen (1. v. l.), dem FSV Pfaffenhofen (2. v. l.), dem TSV Rain (mitte) und dem FV Illertissen II (rechts) zu einem spektakulären Saisonfinale in der Landesliga Südwest. – Fotos: Dieter Latzel/Gerd Jung/Horst Böhm

Der letzte Spieltag einer Saison ist unabhängig von der Tabellensituation immer etwas besonders. Wenn allerdings vier Mannschaften zeitgleich um die Gunst der Bayernliga-Relegation ringen, dann ist die Anspannung auf den Fußballplätzen bereits unter der Woche zu spüren. Bevor dann am Samstag um 14 Uhr endlich das epische Saisonfinale der Landesliga Südwest eröffnet wird, geben wir euch den Überblick zu allen möglichen Konstellationen!

Der kommende Titelträger der Liga ist der TSV Schwabmünchen. Mit 20 Punkten Vorsprung auf Platz zwei wurde die Meisterfrage bereits im März entschieden. Und während der künftige Bayernligist seine meisterliche Spielzeit beim Auswärtsspiel in Kempten in aller Ruhe ausklingen lässt, ist das Interesse der Fans auf vier andere Plätze fokussiert.

Die meisten Aktien auf die Bayernliga-Relegation hat vor dem letzten Spieltag sicherlich der FSV Pfaffenhofen. Mit einem Punkt Vorsprung auf die Konkurrenten und einer beachtlichen Tordifferenz liegt der Matchball in den Händen der Oberbayern. Wenn die Dietrich-Elf ihr Spiel gewinnt, dann ist das Aufstiegsrennen schnell beendet. Da kommt der Tabellen-17. und feststehende Absteiger aus Hollenbach gerade rechtzeitig. Im Hinrunden-Duell gegen den TSV holten sich die Pfaffenhofener ihren zweithöchsten Sieg der laufenden Spielzeit.

Es scheint so, als wäre alles für eine erste kleine FSV-Feier angerichtet. Doch die zu Hause spielenden Hollenbacher werden hierbei etwas dagegen haben. Und mit dem Image eines Partycrashers ist der Gang in die Bezirksliga durchaus erträglicher. Platz 3: 1. FC Sonthofen / 60 Punkte / +22 Tordifferenz

Am vergangenen Spieltag verlor der TSV Hollenbach mit 0:3 gegen den 1. FC Sonthofen, einen weiteren Kandidaten für das Aufstiegsrennen. Für den Absteiger aus der Bayernliga ist eine Rückkehr mit zwei Faktoren verbunden. Zum einen müssen die Sonthofener ihr Auswärtsspiel gegen den TSV Jetzendorf gewinnen, und zum anderen braucht es die Schützenhilfe der Hollenbacher. Platz 4: TSV Rain / 60 Punkte / +14 Tordifferenz

Das identische Szenario gilt für den TSV Rain. Im Vorjahr traten sie gemeinsam mit den Sonthofenern den Gang in die Landesliga an. Doch auch sie haben durchaus Möglichkeiten auf eine Rückkehr in die Bayernliga. Die formstarken Rainer können gegen das Schlusslicht aus Oberweikertshofen den fünften Sieg in Serie einfahren. Platz 5: FV Illertissen II / 60 Punkte / +10 Tordifferenz

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr VfB Durach VfB Durach FV Illertissen Illertissen II 14:00 PUSH