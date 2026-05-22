Finale furioso Kreisliga Mannheim +++ Lützelsachsen gastiert als Zweiter beim Spitzenreiter Neulußheim +++ Hutter: "Dieses Mal wollen wir den Aufstieg auf dem Platz feiern" von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Vor sechs Jahren spielte die TSG Lützelsachsen schon einmal in der Landesliga. Kommende Saison könnte es erneut so weit sein. – Foto: Foto Pfeifer

Sechs Jahre liegt der erste und letzte Landesliga-Aufstieg der TSG Lützelsachsen zurück. Das Besondere daran – er entschied sich am Grünen Tisch nach dem Abbruch der ersten Corona-Saison 2019/20. "Jetzt haben wir eine ganz andere Situation, da wir es dieses Jahr aus eigener Kraft auf dem Platz klarmachen können", sagt Rick Hutter.

Der TSG-Coach war vor sechs Jahren schon dabei, sowie 2019 als seine Elf in der Aufstiegsrelegation scheiterte. Die beiden Landesliga-Jahre von 2020 bis ´22 fielen ebenfalls in seine erste Amtszeit. Darüber hinaus gehörten etliche Spieler aus dem aktuellen Kader damals schon zur Meister-Mannschaft. Nun soll also Aufstieg Nummer zwei folgen und den hat der Tabellenzweite in der eigenen Hand. Als sei es nämlich so nicht schon spannend genug, kommt am Pfingstmontag der um einen Punkt besser platzierte SC Olympia Neulußheim nach Lützelsachsen. "Unmittelbar nach Abpfiff unseres 1:0-Siegs in Ilvesheim am vergangenen Wochenende habe ich gespürt, wie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist", verrät Hutter.