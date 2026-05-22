Finale furioso

Sechs Jahre liegt der erste und letzte Landesliga-Aufstieg der TSG Lützelsachsen zurück. Das Besondere daran – er entschied sich am Grünen Tisch nach dem Abbruch der ersten Corona-Saison 2019/20. "Jetzt haben wir eine ganz andere Situation, da wir es dieses Jahr aus eigener Kraft auf dem Platz klarmachen können", sagt Rick Hutter.
Der TSG-Coach war vor sechs Jahren schon dabei, sowie 2019 als seine Elf in der Aufstiegsrelegation scheiterte. Die beiden Landesliga-Jahre von 2020 bis ´22 fielen ebenfalls in seine erste Amtszeit. Darüber hinaus gehörten etliche Spieler aus dem aktuellen Kader damals schon zur Meister-Mannschaft.
Nun soll also Aufstieg Nummer zwei folgen und den hat der Tabellenzweite in der eigenen Hand. Als sei es nämlich so nicht schon spannend genug, kommt am Pfingstmontag der um einen Punkt besser platzierte SC Olympia Neulußheim nach Lützelsachsen. "Unmittelbar nach Abpfiff unseres 1:0-Siegs in Ilvesheim am vergangenen Wochenende habe ich gespürt, wie ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist", verrät Hutter.
Für das Gipfeltreffen rechnet er alles andere als mit einem auf Abwarten bestimmten Vorgehen der beiden Teams. "Wir hatten bereits im Hinspiel ein turbulentes Spiel gegeneinander", blickt der TSG-Trainer auf den 3:2-Sieg in Neulußheim vom November 2025 zurück. Seine Hoffnung für Montag fasst er folgendermaßen zusammen: "Wenn wir es gut verteidigen, denke ich schon, dass wir in der Lage sein werden unser Tor zu schießen. Die Frage wird sein, ob ein oder zwei Tore dann reichen werden."
Am anderen Ende der Tabelle hat der FV 03 Ladenburg dank zweier Siege in Serie seine Chancen auf den Klassenerhalt gewahrt. Damit die ansonsten enttäuschende Runde doch noch mit einem Erfolg zu Ende geht, sind vermutlich zwei weitere Dreier am Montag gegen die SG Pfingstberg-Hochstätt und am danach folgenden letzten Spieltag bei der TSG Eintracht Plankstadt nötig.