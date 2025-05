Finale: Favorit trifft auf Herausforderer aus der Regionalliga

Am Samstagmittag steigt an der Bremer Brücke das Finale des Niedersachsenpokals im sogenannten Profistrang. Um 12.30 Uhr treffen der Drittligist VfL Osnabrück und der Regionalligist BW Lohne aufeinander. Es geht um weit mehr als den Landestitel – der Sieger darf in der kommenden Saison in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals antreten.