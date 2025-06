Finale der Relegation im Rheingau-Taunus

„Noch ist nichts gewonnen“, warnt Wörsdorfs Coach Schahin Samadi seine in Biebrich erfolgreichen Spieler. – Foto: Corinna Beck - Archiv

Rheingau-Taunus/Wiesbaden . Endspurt in den Aufstiegsrunden und Relegationsspielen. Im Kreis Rheingau-Taunus fallen die Entscheidungen. In der Runde um einen Platz in der Gruppenliga richten derweil die Teilnehmer der RTK-Relegation auch die Augen auf die TSG Wörsdorf. 4:1 hatte die TSG das „Halbfinal“-Hinspiel überraschend bei Biebrich 02 II gewonnen.

Gelingt im Rückspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr) das Weiterkommen ins Finale, das für den 9. Juni (15 Uhr) auf der Anlage von A-Liga-Meister TuS Medenbach vorgesehen ist, würden die an der Reli beteiligten RTK-Clubs erst recht zu Wörsdorf-Sympathisanten. Denn: Steigt die TSG in die Gruppenliga auf, würden alle Teilnehmer der Rheingau-Taunus-Reli der höheren Klasse zugeordnet, bestätigt RTK-Fußballwart Erich Herbst.

Weiterhin von Bedeutung: Sollte Gruppenliga-Vizemeister Limburg 07 in der Dreier-runde zur Verbandsliga – die 07er haben nach dem 2:2 in Wieseck das entscheidende zweite Spiel am Freitag um 19.30 Uhr gegen die SG Kinzenbach – den Sprung nach oben schaffen, würden beide Endspielteilnehmer der Runde zur Gruppenliga aufsteigen. In diesem Fall, bestätigt Dirk Webert, würde das Endspiel nicht mehr ausgetragen. Darüber seien die Verantwortlichen des TuS Medenbach informiert. Im Hinspiel um einen Kreisoberliga-Platz im Rheingau-Taunus hieß es zwischen Kreisoberligist FC Kiedrich und dem SSV Hattenheim 1:1. Steht es im Rückspiel auf dem Hattenheimer Hartplatz (Do., 19 Uhr) nach 90 Minuten wiederum Unentschieden, schließt sich die Verlängerung an, danach ein mögliches Elfmeterschießen. Im Rennen um die A-Liga-Zugehörigkeit hatte A-Ligist Geisenheim 08 gegen B-Liga-Vize JSG Aarbergen für einen 4:0-Paukenschlag gesorgt. Heißt, dass die JSG am Freitag (19 Uhr, in Michelbach) nach regulärer Spielzeit mit vier Toren führen müsste, um die Verlängerung zu ziehen. Oder eben mit einem höheren Ergebnis noch das Wunder Aufstieg zu schaffen. Oder mit Wörsdorfer Schützenhilfe am Ende aufsteigen.

Apropos TSG Wörsdorf: Chefcoach Schahin Samadi freut sich über das 4:1-Polster, bekräftigt aber: „Drei Tore sind schnell geschossen, noch ist nichts gewonnen. Aber wir werden bestens vorbereitet sein.“ Gespielt wird auf dem großen Rasenplatz der TSG, der einst eine Hessenliga-Dekade erlebt hat. Doch wie würde es in Wörsdorf, wo große Fluktuation eher die Regel als die Ausnahme ist, mit Blick auf 2025/26 weitergehen? „Ein Grundgerüst steht. Doch wir stehen derzeit noch zwischen zwei Ligen, da ist die Planung unfassbar schwer“, stellt sich Samadi nach dem sportlichen Saisonabschluss auf weitere arbeitsintensive Wochen ein. Mit Rico Polichronkis (Spvgg. Sonnenberg), Marcel Jung (SG Taunus) sowie den Brüdern Vuk und Veljko Ruzic (SV Niedernhausen), bestätigt Schahin Samadi erste Zugänge. Zudem geht er fest davon aus, dass das junge, aus Sonnenberg stammende Trio Niklas Muschter, Kai Krambo und Janik Siebenkittel der TSG in der nächsten Runde treu bleiben wird. Drei Spieler, die sich absolut bewährt hätten und für den Kurs mit „jungen, hungrigen Spielern“ stünden, sagt Abteilungsleiter Gianluca Braun. Bleibt die zumeist überschaubare Zuschauer-Resonanz bei den TSG-Spielen als Wermutstropfen. Auch für die Partie gegen Biebrich 02 II übt sich Braun in dieser Hinsicht in Zurückhaltung. Obwohl die Mannschaft mit Kreisoberliga-Vizemeisterschaft und Aufstiegsoption aufhorchen ließ. Auf Hattenheimer Hartplatz und in Michelbach um alles Heute, 19:00 Uhr SSV Hattenheim Hattenheim 1. FC Kiedrich Kiedrich 19:00 live PUSH A-Liga-Vizemeister SSV Hattenheim darf dagegen mit einer ansprechenden Kulisse rechnen. Zumal das 1:1 im Hinspiel die Spannung schürt. 400 bis 500 Zuschauer könnten es werden, der SSV öffnet zwei Kassen und setzt auf seine Heimstärke. „Ich hoffe, dass die Nervosität aus dem Hinspiel abflacht“, sagt Hattenheims Florian Gerster. Dennis Merten wird zum Kader stoßen, Adel Zghouri (Fußverletzung) fällt aus.

