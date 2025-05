Glückt der SG Chambtal (links) im zweiten Jahr die Rückkehr in die Bezirksliga? – Foto: Redaktion Schwandorf

Finale der Bezirksliga-Relegation: »Bereit für den Aufstieg« Die Regensburger Vertreter Pielenhofen und Burgweinting kämpfen mit den Chamer Vereinen SG Chambtal und Willmering-Waffenbrunn um zwei Bezirksliga-Tickets

Im Relegations-Kampf zur Bezirksliga wurde kräftig ausgesiebt. Elf Teilnehmer waren es ursprünglich. Inzwischen sind sieben raus und nur noch vier übrig. Sie dürfen weiterhin vom Klassenerhalt bzw. Aufstieg träumen. Spannend verlief die zurückliegende Runde. Zweimal fiel die Entscheidung in der Verlängerung, eines der Spiele entschied eine Mannschaft trotz doppelter Unterzahl für sich.



Am morgigen Mittwoch nun geht die dritte und finale Runde über die Bühne. Beide Male heißt das Duell Landkreis Regensburg gegen Landkreis Cham. In Altenthann kreuzen die amtierenden Bezirksligisten FC Pielenhofen-Adlersberg und SpVgg Willmering-Waffenbrunn die Klingen, in Beucherling messen die beiden Kreisliga-Vizemeister SV Burgweinting und SG Chambtal die Kräfte. Anstoß ist jeweils um 18.15 Uhr. Die Sieger ergattern einen Startplatz in der Bezirksliga, die Verlierer starten nächste Saison in der Kreisliga.



Bemerkenswertes schafften die Pielenhofener Fußballer vor Wochenfrist. Gegen Grafenwöhr handelten sich zwei FC-Spieler in der Schlussphase eine gelbrote Karte ein. In die 30-minütige Verlängerung ging's in doppelter Unterzahl. Zu neunt setzte Pielenhofen tatsächlich einen Konter zum 3:2-Siegtreffer. „Das war eine unglaubliche Leistung in puncto Moral und Einsatz“, schildert Sportlicher Leiter und Interimstrainer Robert Huber. Rückblickend betrachtet fiele der Sieg nicht mal unbedingt in die Kategorie „glücklich“: „Wir waren auch in der Verlängerung mit neun Mann gleichwertig mit einer starken Grafenwöhrer Mannschaft“, findet Huber.



Aus diesem Sieg der Moral will man Kraft schöpfen für das Finalduell mit Willmering-Waffenbrunn. Erneut ist es eine Fahrt ins Blaue, weil der Gegner quasi unbekannt ist. „In erster Linie wollen wir uns auf uns fokussieren und unsere Stärken ins Spiel reinbringen“, ist das Pielenhofener Credo. Nach einer schwierigen Bezirksliga-Saison mit mehreren Kreuzbandrissen sieht man beim FCP dieses Match nochmal als zusätzliches Highlight an – egal wie es endet. „Pielenhofen hat in den letzten 20 Jahren keine Relegationsspiel gehabt. Wir wissen, dass wir in der Liga Vorletzter wurden und nur durch den neuen Relegations-Modus noch eine Chance haben. Diese wollen wir versuchen auszunutzen und natürlich wollen wir das Spiel ohne Wenn und Aber gewinnen“, so Huber, der seine Spieler dafür lobt, wie sie während der Relegation mitziehen. Abermals will er betont wissen, dass ein Abstieg kein Beinbruch wäre für den Dorfverein.



Willmering-Waffenbrunn hat sich durch einen hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen den TSV Erbendorf in die Finalrunde befördert. „Die Leistung, die wir gegen Erbendorf in den ersten 60 Spielminuten auf den Platz gebracht haben, brauchen wir gegen Pielenhofen über 90 Minuten. Dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga auflaufen dürfen“, so der sportliche WiWa-Leiter Martin Göttlinger, dessen Mannschaft im dritten Jahr in Folge in der Relegation spielt – heuer erstmals als amtierender Bezirksligist. „Alle Kräfte bündeln“ sei die Devise für das Spiel am Mittwoch. „Über unseren Gegner haben wir uns natürlich informiert“, so Göttlinger, „Ich denke aber, wir sollten uns auf unsere eigene Leistung konzentrieren. Klar ist: Wir werden alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen.“ Eines wollen die Mannen um Spielertrainer Jakub Süsser nämlich unbedingt verhindern: Dass sie nach einer Saison schon wieder in die Kreisliga müssen.







Während in Altenthann zwei (Noch-)Bezirksligisten aufeinander prallen, kommt es auf dem Sportgelände der DJK Beucherling zum Kräftemessen zweier Kreisliga-Vizemeister. Beide Mannschaften haben schon zwei Entscheidungsspiele in den Knochen. Jetzt findet diese „Mühle“ ihr Ende. Burgweinting räumte Riedenburg (7:6 n.E.) und den SC Regensburg (3:1) aus dem Weg, während die SG Chambtal gegen Kemnath a.B. (2:0) und Ettmannsdorf II (4:1 n.V.) als Sieger hervorging.



Im Lager der Regensburger herrscht Zuversicht. „Wir stehen vor dem letzten und entscheidenden Spiel – und die Mannschaft ist unglaublich fokussiert. Wir haben nicht zufällig 14 unserer letzten 15 Spiele gewonnen, das sagt viel über unsere Form, unseren Zusammenhalt und unseren Charakter aus“, berichtet Burgweintings Trainer Andreas Pollakowski. Über den Gegner sei man „bestens“ informiert. „Wir wissen, worauf es ankommen wird. Die Jungs sind heiß, jeder brennt auf diese Chance. Der Wille, aufzusteigen, ist überall spürbar. Unsere Fans werden zudem sicher noch die letzten extra Prozente aus uns rauskitzeln. Jetzt wollen wir uns für diese überragende Saison belohnen und den Aufstieg perfekt machen. Dafür werden wir alles geben“, gibt sich Pollakowski kämpferisch.



Auch sein Gegenüber Tobias Berger kann nur den Hut davor ziehen, was seine Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt geleistet hat. „Zwei harte Spiele liegen hinter uns – das letzte war ein echter Kampf. Was dieses Team geleistet hat, verdient größten Respekt. Das war purer Wille und Herzblut“, so der Chambtal-Coach, der in diesem Zuge auch den Fans Danke sagen möchte. „Sie haben uns wieder unermüdlich unterstützt.“ Welche Gedanken hat Berger vor dem alles entscheidenden Clash gegen Burgweinting? „Jetzt steht das Finale gegen einen starken Gegner mit großer Qualität an. Wir sind fokussiert und bereit, alles zu geben – für den Aufstieg und für alle, die an uns glauben. Wir wollen diesen Sieg“, findet der ehemalige Landesliga-Crack ähnlich kämpferische Worte wie Pollakowski auf der anderen Seite.