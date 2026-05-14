"Finale dahoam" - Showdown in Karpfham

Im Vorrundenmatch trennten sich der TSV Karpfham (in schwarz) und der FC Salzweg 1:1-Remis – Foto: Robert Geisler

Man braucht kein Prophet zu sein, um vorherzusagen, dass beim Meisterschaftsendspiel der Kreisliga Passau zwischen dem Leader TSV Karpfham und dem zwei Zähler schlechter gestellten Verfolger FC Salzweg die 1.000-Zuschauer-Marke geknackt werden wird. Anstoß der Begegnung ist am Freitagabend um 18 Uhr. Während den Hausherren ein Remis zum Titel reicht, müssen die Gäste dreifach punkten, um noch an Dandl, Demuth & Co. vorbeiziehen zu können. Beide Teams spielen eine wahre Fabelsaison und mussten sich jeweils nur einmal geschlagen geben. Im Vorrundenmatch gab es keinen Sieger - Endstand 1:1.

Morgen, 18:00 Uhr TSV Karpfham Karpfham FC Salzweg Salzweg 18:00 live PUSH





Reinhard Völdl (Trainer TSV Karpfham): "Wir fiebern dieser Partie natürlich allesamt entgegen und hoffen, dass das Wetter einigermaßen passt. Uns reicht zwar ein Unentschieden, wir werden aber bestimmt keinen Beton anrühren und uns hinten einigeln. Fußball ist ein Zwei-Wege-Spiel, dementsprechend wollen wir konsequent verteidigen und mutig nach vorne spielen. Wir haben einen Plan, wie wie erfolgreich sein wollen und diesen gilt es bestmöglich umzusetzen. Salzweg hat eine hervorragende Mannschaft, wir brauchen uns aber ebenfalls nicht zu verstecken. Wir wollten diese "Finale dahoam", das wir nun haben und auf das wir richtig heiß sind."





Personalien: Kevin Putta hat sich beim Auswärtsspiel in Perlesreut einen Wadenbeinbruch zugezogen und wird seinen Farben deshalb fehlen.











Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Karpfham reicht ein Unentschieden - ein deutlicher Vorteil für diese erfahrene und robuste Mannschaft, die extrem gut verteidigt und in der Offensive sehr gute Individualisten hat. Der Tabellenführer hat nach der Winterpause noch keinen Punkt abgegeben, bei uns hingegen hat oft die spielerische Leichtigkeit gefehlt, die uns vor der Winterpause ausgezeichnet hat. Folgerichtig haben wir zweimal Punkte liegen gelassen und hatten weitere Spiele, in denen wir uns sehr schwer getan haben. Zuletzt haben wir es gegen Egglham allerdings eine Stunde top gemacht und dieser hervorragende Auftritt sollte uns Selbstvertrauen geben. Am Freitagabend gilt es einen gute Mix aus Defensive und Offensive zu finden. Es muss viel passen, aber wir haben es durchaus im Kreuz, zu gewinnen."





Personalien: Neben den Dauerpatienten um Kapitän Michael Bloch gibt es noch ein paar Wackelkandidaten. In die Karten wollte sich der FCS-Chefanweiser allerdings nicht schauen lassen: "Es gibt einige Fragezeichen. Wasserstandsmeldungen will ich im Vorfeld keine abgeben."