Finale auf der Waldau: Kickers wollen gegen Großaspach den Pokal holen

– Foto: Stuttgarter Kickers

Der große Finaltag rückt näher: Am Samstag um 15:30 Uhr treffen die Stuttgarter Kickers im Endspiel des DB Regio-wfv-Pokals auf die SG Sonnenhof Großaspach. Auf der Waldau wollen die Blauen ihre Pokalsaison mit dem Titelgewinn krönen und sich zugleich für den starken Lauf im Wettbewerb belohnen.

Im Achtelfinale wartete mit dem TSV Weilimdorf ein unangenehmer Verbandsligist. Die Kickers lösten die Aufgabe mit einem knappen 2:1-Erfolg, ehe im Viertelfinale das wohl schwerste Spiel des bisherigen Wettbewerbs folgte: Gegen den damaligen Regionalliga-Tabellenführer SGV Freiberg gelang auf der Waldau ein überzeugender 3:1-Heimsieg. David Tomić machte mit einem Traumtor alles klar und brachte die Waldau zum Beben.

Der Weg ins Finale hatte für die Kickers dabei einige anspruchsvolle Aufgaben parat. Nach einem Freilos zum Auftakt setzte sich die Mannschaft Ende Juli beim 1. Göppinger SV mit 2:0 durch. Auch beim ambitionierten Oberligisten VfR Aalen behielten die Blauen mit einem weiteren 2:0 die Oberhand.

Anschließend ging es im Halbfinale zum FC Holzhausen. Dort machten die Kickers mit einem deutlichen 5:1-Auswärtssieg den Finaleinzug perfekt. Besonders auffällig: Angreifer Marlon Faß erzielte vier Treffer.

Jetzt ist die Vorfreude groß – der Tag, auf den alle hingearbeitet haben, steht bevor.

„Man spürt, dass die Mannschaft zum Abschluss der Saison unbedingt etwas gemeinsam erreichen will. Jetzt wartet ein Finale zuhause auf der Waldau – mit unseren Fans im Rücken. Darauf freuen wir uns extrem“, sagt Kerem Arslan vor dem Endspiel.

Ausfallen werden Lirijon Abdullahu (Kreuzbandriss), Abdoulie Mboob (aufenthalts- und spielrechtliche Klärungen), Nevio Schembri (Syndesmosebandverletzung), Samuel Unsöld (Verletzung am Syndesmoseband) und Jacob Danquah (Kreuzbandriss). Christian Mauersberger wird nach einem Schlag auf den Spann voraussichtlich wieder einsatzbereit sein.

Der Gegner aus Großaspach reist ebenfalls mit einer starken Pokalsaison nach Stuttgart. Die SG Sonnenhof Großaspach setzte sich unter anderem gegen den SSV Ulm 1846 durch und gewann ihr Halbfinale bei der TSG Backnang nach Verlängerung mit 3:0.

Für die Kickers ist es die nächste große Chance auf einen Pokalerfolg nach dem Finalsieg 2022 gegen den SSV Ulm 1846. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das erste Endspiel seit 2023.

„Ein Finale auf der Waldau ist immer etwas Besonderes. Wir hoffen auf eine tolle Kulisse und maximale Unterstützung von den Rängen. Die Mannschaft will sich mit dem Pokalsieg für den großen Aufwand der vergangenen Wochen belohnen“, sagt Lutz Siebrecht.

Es ist das erste Duell mit der SG Sonnenhof Großaspach im Finale des Verbandspokals. Die Kickers haben den Titel bislang dreimal gewonnen (2005, 2006 und 2022), Großaspach war bisher zweimal erfolgreich (2009 und 2025) und geht damit als Titelverteidiger ins Endspiel. Es wird das besucherstärkste Duell beider Teams werden. Bisher sind schon über 7.500 Karten verkauft, der bisherige Topwert lag bei 6.650 verkauften Tickets.

Das bislang letzte Duell im wfv-Pokal zwischen beiden Teams gab es im April 2018. Damals setzte sich Großaspach als Drittligist mit 2:1 nach Verlängerung gegen die Kickers durch. Für die Kickers traf Mijo Tunjic. Zuvor hatten die Blauen 2014 ein Halbfinale mit 2:0 gegen Großaspach gewonnen. Hier waren die Torschützen der Blauen Marco Calamita und Athanasios Raptis.

Tickets gibt es noch im Stehplatzbereich. Der Block F3 wurde nun geöffnet! Hier geht es zum Ticketshop.

Weitere Informationen dazu sowie zusätzliche Einblicke in die Partie gibt es im Video-Interview mit Interims-Cheftrainer Kerem Arslan.