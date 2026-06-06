Finale auf dem Hümmling: Werpeloh und Lünne vor dem großen Wurf

Die Ausgangslage verspricht Spannung. Auf der einen Seite steht Werpeloh, das nach dem überzeugenden Halbfinalsieg den Rhythmus eines K.o.-Spiels bereits verinnerlicht hat. Auf der anderen Seite wartet mit Lünne eine Mannschaft, die über die gesamte Saison hinweg beeindruckende Konstanz gezeigt hat und ausgeruht in das Finale geht.

Von Fan zu Fan: Bis zum Anpfiff und natürlich auch am Spieltag selbst gibt es hier im Liveticker weitere Informationen rund um das Relegationsfinale, die beiden Vereine und alles Wissenswerte zum Duell in Werpeloh. Wer am Sonntag nicht vor Ort sein kann, bleibt hier trotzdem bestens informiert. ➡️ Hier entlang zum Liveticker ⬅️

Für beide Vereine wäre der Aufstieg die Belohnung für eine starke Spielzeit. Am Sonntag ab 15 Uhr entscheidet sich auf dem Hümmling, wer künftig in der Kreisliga auflaufen darf und wer seinen Traum um mindestens ein weiteres Jahr verschieben muss.

Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.

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