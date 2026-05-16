Finale an der Ammerke: Germania kämpft um die Relegation

– Foto: Lennart Blömer

Vor dem letzten offiziellen Heimspiel der Saison 2025/2026 ist die Ausgangslage beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder klar umrissen: Mit einem Erfolg soll der zweite Tabellenplatz verteidigt und damit die Teilnahme an der Relegation zur Regionalliga Nord gesichert werden. Am Sonntag gastiert der FC Verden 04 an der Ammerke – ein Gegner, der sich zuletzt mit wichtigen Punkten gegen den SV Meppen II im Abstiegskampf Luft verschafft hat.

Bei Germania richtet sich der Fokus dennoch vor allem auf die eigene Situation. Nach mehreren Wochen im engen Rennen um Rang zwei will die Mannschaft den entscheidenden Schritt machen. Entsprechend emotional fällt auch der Appell von Kapitän Joshua Siegert aus. „Wir haben am Sonntag ein Finale zuhause. Das haben wir uns in den letzten Wochen hart erarbeitet“, sagt Siegert. Besonders hebt er die Widerstandsfähigkeit der Mannschaft hervor: „Immer wieder Rückschläge überwunden. Als Team.“

Hoffnung auf die Regionalliga-Relegation

Die Partie besitzt für die Gastgeber enorme Bedeutung. Der zweite Platz würde die Chance eröffnen, über die Relegation doch noch den Sprung in die Regionalliga Nord zu schaffen. Entsprechend groß ist die Hoffnung auf Unterstützung von den Rängen.