Finale an der Ammerke: Germania kämpft um die Relegation

Vor dem letzten offiziellen Heimspiel der Saison 2025/2026 ist die Ausgangslage beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder klar umrissen: Mit einem Erfolg soll der zweite Tabellenplatz verteidigt und damit die Teilnahme an der Relegation zur Regionalliga Nord gesichert werden. Am Sonntag gastiert der FC Verden 04 an der Ammerke – ein Gegner, der sich zuletzt mit wichtigen Punkten gegen den SV Meppen II im Abstiegskampf Luft verschafft hat.
Bei Germania richtet sich der Fokus dennoch vor allem auf die eigene Situation. Nach mehreren Wochen im engen Rennen um Rang zwei will die Mannschaft den entscheidenden Schritt machen. Entsprechend emotional fällt auch der Appell von Kapitän Joshua Siegert aus. „Wir haben am Sonntag ein Finale zuhause. Das haben wir uns in den letzten Wochen hart erarbeitet“, sagt Siegert. Besonders hebt er die Widerstandsfähigkeit der Mannschaft hervor: „Immer wieder Rückschläge überwunden. Als Team.“
Die Partie besitzt für die Gastgeber enorme Bedeutung. Der zweite Platz würde die Chance eröffnen, über die Relegation doch noch den Sprung in die Regionalliga Nord zu schaffen. Entsprechend groß ist die Hoffnung auf Unterstützung von den Rängen.
Der Verein ruft die eigenen Anhänger deshalb noch einmal geschlossen zur Unterstützung auf. Gemeinsam wolle man „den zweiten Platz halten“ und sich damit „für die Relegation für die Regionalliga Nord qualifizieren“.
Auch Siegert blickt kämpferisch auf das Saisonfinale. „Jetzt wollen und werden wir auch den letzten Schritt gehen und uns belohnen“, betont der Kapitän – Worte, die den Stellenwert dieser Partie an der Ammerke deutlich machen.