Finale am Montag: Chance auf den Niederrheinpokal

Die Fußballspielzeit 2024/25 steht kurz vor dem Ende. Allerdings muss in der Region noch ein namhafter Pokalwettbewerb ausgespielt werden: der Niederrheinpokal für die Ü32-Herren. Am Montagabend (19 Uhr) trifft die SpVg Odenkirchen in diesem Endspiel auf den SC St. Tönis. Es wartet für Odenkirchen der – vom Namen her – größten Titel der Vereinsgeschichte.

Für den Wettbewerb zugelassen sind Spieler ab der zweiten Mannschaft sowie Akteure, die seit sechs Wochen in der Kreisliga A für eine erste Mannschaft kein Meisterschaftsspiel mehr bestritten haben. Spieler aus höheren Spielklassen als der Kreisliga A sind ohnehin ausgeschlossen. Zudem müssen die Spieler in diesem Kalenderjahr ihren 32. Geburtstag feiern.

Bei Odenkirchen setzt sich die Ü32-Truppe aus Spielern der zweiten und dritten Mannschaft sowie einigen Akteuren zusammen, die ausschließlich für die Ü32 spielen. Mit bemerkenswertem Erfolg: Seit zwei Jahren ist die Mannschaft in Pokalwettbewerben ungeschlagen, gewann in dieser Zeit zweimal den Kreispokal. „Seit wir die Mannschaft ins Leben gerufen haben, sind die Spieler Feuer und Flamme, um für die Truppe zu spielen – immer mit dem Hintergrund, dass der Fokus zunächst auf dem Ligabetrieb liegt“, sagt Damian Schriefers, ehemaliger Sportlicher Leiter in Odenkirchen und Spieler in der Ü32.

Für diese Saison meldete man sich erstmals für den Niederrheinpokal an und überzeugte in den vorherigen vier Runden vor allem durch Offensivpower mit insgesamt 21 Toren. Das Halbfinale gewann Odenkirchen mit 4:3 beim TSV Ronsdorf. Die Mannschaft des Finalgegners St. Tönis kann Schriefers derweil schwer einschätzen. Es sei ein 50:50-Spiel. Allerdings dürfte der Heimvorteil St. Tönis etwas in die Karten spielen: Das Endspiel findet am Sportplatz an der Gelderner Straße statt. „Der Heimvorteil macht schon etwas aus. Jeder Fußballer spielt lieber ein Finale in gewohnter Umgebung und den eigenen Fans im Rücken“, sagt Schriefers.

Besondere Atmosphäre

Das Halbfinale von St. Tönis an gleicher Stelle gegen Rhenania Hinsbeck (4:0) wurde von rund 350 Zuschauern verfolgt. Mit einem vergleichbaren Andrang ist ebenfalls für das Endspiel zu rechnen. Schriefers rechnet zudem mit bis zu hundert Unterstützern aus Odenkirchen.. „ „Es wird Einlaufkinder geben, und es ist toll, dass St. Tönis aus dem Spiel eine große Sache macht. Wir freuen uns auf den Abend und einen hervorragenden Gastgeber“, sagt Schriefers.

Er betont allerdings auch: Man komme nicht nur für die Atmosphäre. „Wir wollen den Titel holen“, so Schriefers. Denn das Ü32-Projekt in Odenkirchen soll weiter wachsen. „Es ist für den Verein eine positive Darstellung nach außen. Und vielleicht können wir irgendwann auch an Turnieren teilnehmen, die über den Niederrheinpokal hinausgehen“,sagt Schriefers weiter.

Einen Ü32-DFB-Pokal gibt es derweil nicht. Allerdings weitere Turnierformen in ganz Deutschland. Mit der Bezeichnung Niederrheinpokalsieger wäre Odenkirchen für manches Turnier womöglich ein interessanter Teilnehmer.