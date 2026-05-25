Finale 2.Herren i. Live- und Videoticker: Spaki fordert Inter

Im Finale des Berliner-Landespokals kommt es an der Monumentenstraße zum Duell David gegen Goliath. Spandauer Kickers II müssen gegen den FC Inter II ran. Kreisiga-A trifft auf Landesliga. Der Vierte der Kreisliga-A gegen den Zehnten der Landesliga-Staffel 2. Das könnte ein brisantes Finale werden. Wenn Spaki II nicht einbrechen sollte. Denn auf dem Papier spricht alles für die Schöneberger. Gecoacht von Yannik Lüdtke. Spaki II wird trainiert von Benjamin Hennig. Die schaffen den Aufstieg in die Bezirksliga in dieser Saison nicht. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das wissen beide Teams. Reichen die Kräfte für den Kreisliga-A Ligisten. Gerade bei den Temperaturen die vorherrschen werden. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. In den letzten drei Jahren dominiert der BFC Preussen II das Geschehen. 2023 und 2024 holen die Lankwitzer den Pott. 2025 müssen sie Stern Marienfelde II den Vortritt lassen. In diesem Jahr fehlen sie in Schöneberg.

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