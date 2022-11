Finale 2022 Landesliga Rhein-Neckar +++ Treschklingen und Kürnbach müssen noch einmal ran vor der Winterpause ran

Unglücklich ist keiner der beiden Sinsheimer Landesliga-Vertreter, wenn es nach ihrer jeweiligen Partie am Wochenende in die Winterpause geht. Vor dem ersten Rückrundenspieltag haben der SV Treschklingen als Vorletzter mit acht Punkten und der TSV Kürnbach als Schlusslicht mit null Zählern einen großen, kaum noch aufzuholenden Rückstand auf die Nichtabstiegsränge. Ernsthafte Hoffnung darauf darf sich nur noch der SVT machen. Am Sonntag führt ihn die Reise zur FT Kirchheim (Anpfiff, 14 Uhr), gegen die es am ersten Spieltag ein hart erkämpftes 0:0-Unentschieden gab. Für Kürnbach geht es darum sich achtbar aus der Affäre zu ziehen. Nicht nur viele personelle Ausfälle trüben die Erwartungshaltung, außerdem muss der TSV beim ASC Neuenheim auf dem ungeliebten Kunstrasen antreten. Diese Partie beginnt bereits am Samstag um 15 Uhr.

Was den Treschklinger Coach zuversichtlich stimmt, ist die vermutliche Rückkehr einiger zuletzt ausgefallener Kicker. Zumindest ein Torhüter kommt zurück, außerdem sieht es bei Davide Andrade sowie Elja Eckel gut aus. Ein etwas größeres Fragezeichen steht indes hinter dem möglichen Einsatz von Kapitän Andrei Porfireanu. Wie ernst die Treschklinger den Ligabetrieb nehmen, zeigt eine Aktion von Emil Susan. Der Cousin des Trainers reiste vergangenes Wochenende extra früher aus München nach Hause, um noch für die zweite Halbzeit in Nußloch eingesetzt werden zu können. Beinahe wäre das mit einem Punkterfolg belohnt werden. Die 1:2-Niederlage war unglücklich, zumal die Treschklinger beim Stand von 0:0 einen Elfmeter verschossen haben.

Dieses Erlebnis gibt zum einen Selbstvertrauen vor dem Gastspiel am Sonntag, zum anderen wird es aber auch den Gegner motivieren, wie der Trainer glaubt: "Das wird sie bestimmt anstacheln, da ihnen die zwei verlorenen Punkte vom Sommer nun im Aufstiegsrennen fehlen." Die Kirchheimer sind derzeit Fünfter und befinden sich bei einem Spiel weniger und vier Zählern Rückstand auf Tabellenführer Bammental in Schlagdistanz zu selbigem.

Unweigerlich kommen Erinnerungen an den ersten Spieltag hoch, als der kommende Gegner in Treschklingen zu Gast war. Ali Susan berichtet: "Wir hatten damals rund zehn Ausfälle und hatten wirklich nur einen sehr dünn besetzten Kader zur Verfügung." Es gelang trotzdem die große Überraschung. Die Gelb-Schwarzen knüpften dem großen Favoriten aus dem Heidelberger Süden einen Punkt ab, indem sie das eigene Tor mit ganz viel Leidenschaft verteidigten und ein 0:0 über die Zeit brachten.

TSV Kürnbach

Einmal noch 90 Minuten, einmal noch die Zähne zusammenbeißen, einmal noch mit Leidenschaft das eigene Tor verteidigen – dann stehen zumindest mal drei Monate Pause an. Für den TSV Kürnbach endet in Neuenheim eine erste Saisonhälfte zum Vergessen. Nach dem Kraftakt der vergangenen Saison samt Klassenerhalt über die Relegation, mussten die Kicker damals nach nur drei Wochen Sommerpause wieder ins Training einsteigen. Körperlich und mental eine Herkulesaufgabe, die nicht zu stemmen war. Die Vorrunde endete mit null Punkten, es setzte ausschließlich Niederlagen.

Gunter Brand hat die Mannschaft in den letzten Wochen interimsweise betreut und übernimmt diese Aufgabe am Samstag zum letzten Mal. "Wir fahren mit dem letzten Aufgebot dorthin, werden aber alles dafür tun, um uns achtbar aus der Affäre zu ziehen", verspricht er. Nicht hilfreich für die Kadersituation war die 2:6-Niederlage am Dienstagabend bei der SG Horrenberg. Abwehrchef Janosh Zieger hat sich erneut verletzt und musste ausgewechselt werden. Dazu gesellen sich etliche weitere Ausfälle wie zum Beispiel der rotgesperrte Daniel Schlagentweith.

Resignation ist dennoch ein Fremdwort in Kürnbach. Brand klärt auf: "Jeder akzeptiert die Situation, so wie sie ist. Wir haben am Donnerstagabend nach dem Training gemeinsam im Klubhaus gegessen und uns auf den Samstag eingestimmt. Der Zusammenhalt in der Truppe ist trotz allem groß."