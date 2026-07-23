Finalabstimmung! Was wird das „Tor der Rückrunde"?

Machte gegen den FCK II zu seiner Zeit ein starkes Spiel und traf sogar sehenswert: Titus Henseler (rechts, hier noch im Trikot des SV Gonsenheim) im Duell gegen Lauterns Dion Hofmeister. – Foto: Kristina Schäfer - Archiv

Mainz/Wiesbaden/Herborn/Fürth. Finale, oh oh! Vier Abstimmungen gab es bereits, vier wunderschöne Tore wurden dabei von unserer Community zum jeweiligen Gewinner gekürt. Doch wer setzt sich nun die alles überstrahlende Krone auf? Wer hat das schönste Tor aller Fußball-live-Regionen erzielt? Entscheidet mit und stimmt für Euren Favoriten ab.

Und so geht’s: Auf dem Instagram-Kanal Fußball live wurden kurze Videoausschnitte der Siegertore aus den Regionen Rheinhessen, Wiesbaden/Rheingau-Taunus/Main-Taunus, Mittelhessen und Südhessen gepostet. Stimmt bis zum 26. Juli unter dem Beitrag ab – und entscheidet mit Eurer Stimme über das Fußball-live-Tor der Rückrunde 2026!

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Diese Tore sind nominiert:

Tor 1: Titus Henseler (Rheinhessen/SV Gonsenheim)

Von der Strafraumkante ins Torglück: Titus Henseler vom SV Gonsenheim schnappte sich nach 14 gespielten Minuten im Oberliga-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II den Ball und marschierte nach vorn. Dann jagte der 17-jährige SVG-Spieler auf Höhe der Sechzehnerlinie das Leder kompromisslos ins linke obere Eck – das frühe 2:0 aus Gonsenheimer Sicht. Und ein Bewerbungsschreiben der besonderen Art. Wieso? Ab der neuen Saison läuft das Talent in der Regionalliga für die Zweitvertretung des Zweitligisten auf.

Tor 2: Adis Dolicanin (Südhessen/SV Fürth)

„Was für eine Hütte!“ So feierte unser Fußball-Live-Kommentator den Treffer von Adis Dolicanin im Gruppenliga-Derby des SV Fürth gegen den FC Fürth ab. Der SVF-Offensivmann verlud erst seinen Gegenspieler und hatte dann in zentraler Position einige Meter vor dem Strafraum Platz. Sein gefühlvoller Schlenzer landete links oben im Netz und ließ den FCF-Keeper chancenlos. Der 2:4-Anschlusstreffer für die Grün-Weißen sorgte für neue Hoffnung, doch am Ende konnte auch Dolicanin die Derbypleite nicht verhindern (3:4).

Tor 3: Yunus Emre Özkan (Wiesbaden/1. SC Klarenthal)