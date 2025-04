Final-Tickets ab sofort erhältlich

Eppingen. Der Finaltag der Amateure, das größte Event im deutschen Amateurfußball, hat für das Jahr 2025 einen weiteren Partner gewonnen: die Bundeswehr. Diese Zusammenarbeit wird bundesweit und somit auch beim badischen Endspiel zwischen dem GU-Türk. SV Pforzheim und dem SV Sandhausen am 24. Mai sichtbar sein. Tickets für das Finale im bfv-Rothaus-Pokal in der HWH-Arena in Eppingen sind ab sofort erhältlich.

Das Finale zwischen dem GU-Türk. SV Pforzheim (VL) und dem SV Sandhausen (3. Liga) findet im Rahmen des Finaltags der Amateure am 24. Mai 2025 statt und wird in der HWH-Arena des VfB Eppingen ausgetragen. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest, wird aber in Kürze festgelegt und dann veröffentlicht. Tickets sind ab sofort zum Preis von 13 Euro (Stehplatz) bzw. 10 Euro (Stehplatz ermäßigt) online über www.vereinsticket.de erhältlich.

Seit 2016 findet der Finaltag der Amateure jährlich am Tag des DFB-Pokalfinals statt und wird von der ARD und ihren Landesrundfunkanstalten in mehreren Konferenzblöcken live im TV und Stream übertragen. In diesem Rahmen werden bundesweit alle Landespokalendspiele der Männer in den 21 Landesverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ausgetragen. Die Gewinnerteams qualifizieren sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der folgenden Saison.