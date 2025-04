Final-Stimmung zwischen 1860 München und Hansa Rostock: „Das größte Highlight-Spiel der Saison“

Ein Finale, in dem es um viel geht für den TSV 1860 München? Lange in dieser Saison hätten die Löwenfans dieses Szenario in der laufenden Saison gerne vermieden, dachten sie schließlich alle an ein Endspiel um den Klassenerhalt gegen Aue am 38. Spieltag (17. Mai). Nun aber haben die Sechzger bereits heute (19 Uhr) ihr erstes Alles-oder-nichts-Spiel. Rostock gegen 1860, beide 51 Punkte auf dem Konto. Klar ist: Der Sieger darf vom DFB-Pokal, möglicherweise sogar der Relegation, träumen. Für den Verlierer geht es im Saisonfinale um die Goldene Ananas.