Final-Gegner gesucht: VfB zieht unaufhaltsam ins Münchner Finale ein

Forstinning ist weiter unschlagbar: Auch im Pokal demonstriert der VfB gegen den SV Nord München-Lerchenau seine Klasse und erreicht als erster Verein das Finale des Münchner Pokals.

Im Norden Münchens erwischte Forstinning einen Traumstart. Matija Milic schoss den VfB zur Blitzführung. Der SV Nord wehrte sich, und schlug prompt durch Ex-Profi Karl-Heinz Lappe zurück. Doch in der aktuellen Form lässt sich Forstinning davon nicht aus der Ruhe bringen. Daniele Ciarlesi gelang nur sechs Minuten später (23.) die erneute Forstinninger Führung, ehe der 19-Jährige in der 71. Minute durch sein zweites Tor für die Entscheidung sorgte. Forstinnings zweiter Youngster, Leo Gabelunke, legte kurz vor Schluss sogar noch das 4:1 drauf.

Für Forstinning könnte es eine richtig starke Saison werden: Neben dem Traumspiel gegen einen Profi-Team winkt dem VfB in der Bezirksliga aktuell der direkte Wiederaufstieg.

SV Nord München-Lerchenau – VfB Forstinning 1:4

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic (82. Amanuel Wodere), Arbnor Segashi, Thomas Winterer, Dominik Besel (73. Vukasin Pajic), Martin Angermeir (64. Achraf Ben Letaifa), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev (85. Felix Breuer), Omer Berbic, Leon Dimitric, Emir Yildirim (80. Alessandro De Marco), Dzemo Sefidanoski (67. Leo Gabelunke), Ante Basic (75. Ajlan Arifovic), Hauke Knobloch, Matija Milic, Daniele Ciarlesi - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk (München) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Matija Milic (7.), 1:1 Karl-Heinz Lappe (17.), 1:2 Daniele Ciarlesi (23.), 1:3 Daniele Ciarlesi (71.), 1:4 Leo Gabelunke (85.)

Kreisligist fordert Kreisklassist im zweiten Münchner Halbfinale

Im zweiten Halbfinale geht es für die SpVgg Feldmoching auswärts gegen den FC Eintracht München. Der Kreisklassist kegelte im Viertelfinale Alte Heide (Kreisliga) aus dem Pokal und schaffte in der Runde zuvor die Sensation gegen den Bezirksligisten TSV Zorneding.

Heute, 19:30 Uhr FC Eintracht München FC Eintracht SpVgg Feldmoching Feldmoching 19:30 PUSH

Feldmochings harte Arbeit wird im Viertelfinale belohnt – Untermenzing »völlig zu Recht« raus

Bozo Peric, Trainer der SpVgg Feldmoching: »Es war von beiden Seiten ein intensives und gutes Spiel, wo wir uns, aus meiner Sicht, auch in der Höhe verdient durchgesetzt haben.

Wir haben es mit viel läuferischer und taktischer Disziplin geschafft, dass Untermenzing ihre spielerische Klasse nicht zur Entfaltung bringen konnte. Auf der anderen Seite haben wir uns durch hohe Ballgewinne und gute Kombinationen einige Chancen erarbeitet und zur Halbzeit verdient geführt. In der zweiten Halbzeit konnten wir da weiter anknüpfen und haben bis auf eine Phase von etwa zehn Minuten das Geschehen im Griff gehabt. In dieser Phase hat Untermenzing kurz glauben können, dass sie das Spiel noch drehen können, aber mit dem 4:2 war es letztlich entschieden. Kompliment an meine Mannschaft, die die Arbeit der letzten Wochen und ihr Potenzial nun auf den Platz bringt. Dies führt zwangsläufig zu guten Ergebnissen.«

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir scheiden völlig zu Recht aus, weil wir an diesem Tag einfach nicht in unser Spiel gefunden haben. Es waren zu viele technische Fehler dabei, wir haben uns zu wenig Torchancen erspielt und Feldmoching war über weite Strecken schlichtweg spielbestimmend. Sie hatten die besseren Möglichkeiten und haben durchaus auch noch die eine oder andere Chance liegen lassen. Glückwunsch an Feldmoching zum Erreichen der nächsten Pokalrunde. Wir haben gestern Abend einfach nicht den Fußball gespielt, den wir uns vorgestellt haben.«