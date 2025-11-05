Final-Gegner gesucht: VfB zieht unaufhaltsam ins Münchner Finale ein

Der erste Finalteilnehmer im Münchner Kreispokal steht fest. Heute, am 5. November, steigt das zweite Halbfinale. Der Sieger trifft auf den VfB Forstinning.
Forstinning ist weiter unschlagbar: Auch im Pokal demonstriert der VfB gegen den SV Nord München-Lerchenau seine Klasse und erreicht als erster Verein das Finale des Münchner Pokals.
Im Norden Münchens erwischte Forstinning einen Traumstart. Matija Milic schoss den VfB zur Blitzführung. Der SV Nord wehrte sich, und schlug prompt durch Ex-Profi Karl-Heinz Lappe zurück. Doch in der aktuellen Form lässt sich Forstinning davon nicht aus der Ruhe bringen. Daniele Ciarlesi gelang nur sechs Minuten später (23.) die erneute Forstinninger Führung, ehe der 19-Jährige in der 71. Minute durch sein zweites Tor für die Entscheidung sorgte. Forstinnings zweiter Youngster, Leo Gabelunke, legte kurz vor Schluss sogar noch das 4:1 drauf.
Für Forstinning könnte es eine richtig starke Saison werden: Neben dem Traumspiel gegen einen Profi-Team winkt dem VfB in der Bezirksliga aktuell der direkte Wiederaufstieg.
SV Nord München-Lerchenau – VfB Forstinning 1:4
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic (82. Amanuel Wodere), Arbnor Segashi, Thomas Winterer, Dominik Besel (73. Vukasin Pajic), Martin Angermeir (64. Achraf Ben Letaifa), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel
VfB Forstinning: Endri Kola, Nico Weismor, Dimitar Kirchev (85. Felix Breuer), Omer Berbic, Leon Dimitric, Emir Yildirim (80. Alessandro De Marco), Dzemo Sefidanoski (67. Leo Gabelunke), Ante Basic (75. Ajlan Arifovic), Hauke Knobloch, Matija Milic, Daniele Ciarlesi - Trainer: Gerhard Lösch
Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk (München) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Matija Milic (7.), 1:1 Karl-Heinz Lappe (17.), 1:2 Daniele Ciarlesi (23.), 1:3 Daniele Ciarlesi (71.), 1:4 Leo Gabelunke (85.)
Im zweiten Halbfinale geht es für die SpVgg Feldmoching auswärts gegen den FC Eintracht München. Der Kreisklassist kegelte im Viertelfinale Alte Heide (Kreisliga) aus dem Pokal und schaffte in der Runde zuvor die Sensation gegen den Bezirksligisten TSV Zorneding.
Kreisligist SpVgg Feldmoching hat im letzten Viertelfinale gegen den Bezirksligisten SV Untermenzing einen deutlichen 5:2-Erfolg gefeiert. Vor 55 Zuschauern brachte Mario Ljubicic die Gastgeber nach 27 Minuten in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Robert Leidenberger auf 2:0.