Final-Four-Turnier um den Regensburger BauPokal

Die beiden Halbfinalbegegnungen SG Tegernheim gegen TSV Kareth-Lappersdorf und Jahn Regensburg Futsal gegen FSV Prüfening werden parallel um 10.30 Uhr ausgetragen. Nach einer ca. 60-minütigen Pause folgen die Platzierungsspiele. Das Spiel um Platz 3 startet um 12.30 Uhr. Das große Finale um den Turniersieg wird um 12.45 Uhr angepfiffen. Die Spielzeit für alle Begegnungen beträgt zwei Mal 25 Minuten.



Als Ausrichter für das Kreisfinale konnte der Kreis-Jugendausschuss Regensburg die JFG 3 Schlösser-Eck gewinnen. „Ein großes Dankeschön geht dabei an den 2. Vorsitzenden Andy Brandl, der auf unsere Anfrage sofort die Zusage für die Ausrichtung der Veranstaltung gab. Die JFG 3 Schlösser-Eck stellt uns am 1. Mai zahlreiche Helfer, sowie die Sportanlage des SV Leonberg zur Verfügung. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Dies wissen wir sehr zu schätzen. Wir hoffen, dass wie in den Jahren zuvor zahlreiche Zuschauer das Finale vor Ort verfolgen“, so Stefan Lachner vom Kreis-Jugendausschuss Regensburg.



Der Kreissieger der U15 spielt am Mittwoch, den 14.05.2025, gegen den SSV Jahn Regensburg um den Einzug in das Bezirksfinale, welches am 29.05.2025 im Fußballkreis Amberg/Weiden (Spielort noch offen) über die Bühne geht.