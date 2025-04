Final Einzug knapp verpasst

SG Am Ettersb. / SV Ballstedt SG Am Ettersb. III

„Im packenden Halbfinale-Match musste sich unsere D1 leider in letzter Minute mit 0:1 (0:0) gegen die SG SV Am Ettersberg geschlagen geben. In einer Partie, in der die Abwehrreihe beider Teams dominierte, hatte Ettersberg das leicht höhere Chancenplus und sicherte sich den Einzug ins Finale. Trotz der Niederlage können unsere Jungs stolz auf ihre Leistung sein – es war eine starke Pokalrunde!“