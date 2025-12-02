Final Battle für die Krebsforschung

Am 23. Dezember 2025 treffen in der Sporthalle Uelsen die 1. Herren von Olympia Uelsen und die 1. Damen der SG Neuenhaus/Uelsen zu einem besonderen Benefizspiel aufeinander. Es ist die dritte Veranstaltung dieser Art, die unter dem Motto „Gemeinsam am Ball bleiben – ein Kampf für ein Leben ohne Krebs“ steht. Ziel der Organisatoren ist es, zehntausend Euro für Projekte der Krebsforschung zu sammeln.
Die Teams und das Organisationsteam befinden sich in der finalen Vorbereitungsphase. Unterstützt wird das Event von mehreren regionalen Partnern, darunter Robeo, die Volksbank Niedergrafschaft, die Grafschafter Autozentrale Krüp und GaLabau Baumann. Sie bilden die wirtschaftliche Grundlage für die erneute Austragung des Spiels. Begleitet wird die Aktion über eine Instagram-Seite, über die auch Spenden abgegeben werden können.
Zum sportlichen Rahmen gehört in diesem Jahr eine Besonderheit: Der Verlierer des Spiels lädt den Sieger zu einer gemeinsamen Grillfeier ein. Die Veranstalter wollen damit den gemeinschaftlichen Charakter betonen und ein sichtbares Zeichen im Kampf gegen Krebs setzen. Das Spiel beginnt um 19 Uhr und richtet sich an alle, die die Aktion unterstützen möchten.