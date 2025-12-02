– Foto: Veranstalter

Final Battle für die Krebsforschung Herren und Damen aus Uelsen und Neuenhaus treten für den guten Zweck an

Am 23. Dezember 2025 treffen in der Sporthalle Uelsen die 1. Herren von Olympia Uelsen und die 1. Damen der SG Neuenhaus/Uelsen zu einem besonderen Benefizspiel aufeinander. Es ist die dritte Veranstaltung dieser Art, die unter dem Motto „Gemeinsam am Ball bleiben – ein Kampf für ein Leben ohne Krebs“ steht. Ziel der Organisatoren ist es, zehntausend Euro für Projekte der Krebsforschung zu sammeln.

Die Teams und das Organisationsteam befinden sich in der finalen Vorbereitungsphase. Unterstützt wird das Event von mehreren regionalen Partnern, darunter Robeo, die Volksbank Niedergrafschaft, die Grafschafter Autozentrale Krüp und GaLabau Baumann. Sie bilden die wirtschaftliche Grundlage für die erneute Austragung des Spiels. Begleitet wird die Aktion über eine Instagram-Seite, über die auch Spenden abgegeben werden können. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 💚🦀🖕🏼 (@gemeinsamamballbleiben)