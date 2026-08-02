Fin Bartels rettet in der 90. Auftaktpleite für Eidertal II gegen Kiel von Ismail Yesilyurt · Heute, 13:46 Uhr · 0 Leser

Timo Zils (Kieler MTV) lässt nach seinem 1-0, dem nur eine Handvoll an Minuten zum Golden Goal bei Eidertal II fehlten, die Muskeln spielen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Zum Auftakt der Verbandsliga Ost haben sich die SpVg Eidertal Molfsee II und der Kieler MTV nach einem packenden Duell mit einem 1:1 (0:1) getrennt. Während die Gäste aus Kiel dank einer starken ersten Hälfte lange wie der sichere Sieger sahen, bewiesen die Hausherren nach dem Seitenwechsel enorme Moral. Dank einer späten Willensleistung und reichlich Fortune rettete der ehemalige Bundesliga-Profi Fin Bartels den Gastgebern in der Schlussminute doch noch das Remis. „War schon etwas glücklich“, gab Bartels kurz nach dem Abpfiff mit Blick auf den kuriosen Siegtreffer zu.

KMTV dominiert den ersten Durchgang Die Partie begann vor ansehnlicher Kulisse mit Vorteilen für die Gäste in einem guten Verbandsligaspiel. Die Achillesferse der Eidertaler Defensive lag im ersten Abschnitt vor allem in der Restverteidigung. Das eingespielte KMTV-Team harmonierte besser, nutzte die entstehenden Lücken zwischen den Ketten aus und erspielte sich Chancen und vielversprechende Ausgangssituationen.

Bereits in der 16. Minute musste Eidertals Keeper Leon Leiß gegen Nils Schröder nachfassen, während KMTV-Schlussmann Nils Warschau kurz darauf im Eins-gegen-eins gegen Fin Bartels stark klärte (24.), und dem Ex-Holsteiner und Werderaner den Ball vom Fuß angelte.

Lieferten sich ein packendes Duell auf ihrer Seite - Mustafa Dogan (SpVg Eidertal Molfsee II) und Jascha Krause (hinten, Kieler MTV). – Foto: Ismail Yesilyurt

In der 26. Minute war es dann aber so weit: Nach einem Eckball von rechts brachte der aufgerückte Innenverteidiger Timo Zilz, der in diesem Match nahtlos an seine starke Vorsaison anknüpfte, das Leder mit einem wuchtigen Kopfball ins Eck zur verdienten 1:0-Führung für die Gäste. Auch in der Folge blieben die Gäste gefährlich. Während Eidertal neben Robin Zieseckes verdecktem Fernschuss (28.), bei dem Warschau den Durchblick behielt, keine weiteren klaren Gelgenheiten besass, hatte man in der 37. Minute Glück, nicht höher in Rückstand zu geraten. Einen Kopfball des Ex-Eidertalers Livius Höckendorff (37.) wehrte Leiß mit einer Parade zur Ecke ab. KMTV-Trainer Paul Musiol analysierte den ersten Durchgang so: „In der ersten Halbzeit waren wir, glaube ich, spielbestimmend, hatten mehr Chancen, gehen mit einem Chancenplus dann verdient mit 1:0 in die Halbzeit.“ Eidertals Sturmlauf und späte Erlösung durch Bartels Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild merklich zugunsten der Heimelf. Die Landesligareserve kam mit viel Energie aus der Kabine und drängte den Kontrahenten in die eigene Hälfte. Im Spielaufbau wurden Routinier Tim Siedschlag als Taktgeber im Zentrum und Fin Bartels für die offensiven Impulse immer wieder gesucht. Die Gäste verpassten nach etwas mehr als einer Stunde, die sich bietenden Konterchancen konsequent auszuspielen – wie etwa bei einer starken Aktion von Yannick Boisen (66.).

Tim Siedschlag (SpVg Eidertal Molfsee II) versucht, Yannick Boisen (Kieler MTV) aufzuhalten. – Foto: Ismail Yesilyurt