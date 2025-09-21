– Foto: Imago / Verein

Filippo Russo unterliegt an der Torwand des ZDF-Sportstudios Spieler des TASV Hessigheim mit einem Treffer gegen Alan Ibrahimagic und Andi Obst vom Basketball-Europameister Deutschland sowie Marathon-Vizeweltmeister Amanal Petros Verlinkte Inhalte Bezirksliga Enz-Murr Hessigheim Filippo Russo

Eine besondere Ehre gab es für Filippo Russo vom TASV Hessigheim, der in der Bezirksliga Enz/Murr derzeit auf dem 16. Tabellenplatz steht.

Der 27-jährige Filippo Russo durfte an der Torwand beim ZDF-Sportstudio ran. Der Spieler, der in dieser Saison bereits zwei Tore erzielt hat, wollte den Sieg gegen Alan Ibrahimagic, Trainer der Basketball-Europameister und Basketball-Nationalspieler Andi Obst, die als Team antraten, sowie Marathon-Vizeweltmeister Amanal Petros schaffen. Nach seinem spektakulären Fallrückzieher, der von den FuPa-Usern zum Amateurtor des Jahres 2024 gewählt wurde, hatte sich Filippo Russo für seinen Auftritt im Aktuellen Sportstudio qualifiziert. Nicht ganz so treffsicher präsentierte er sich allerdings beim Torwandschießen im Fernsehstudio vor laufender Kamera. Der 27-Jährige landete bei den ersten drei Versuchen rechts unten keinen Treffer. Alan Ibrahimagic netzte einmal Mal ein, während Amanal Petros sogar zwei Treffer verbuchte. Trotzdem war für Filippo Russo noch der Gewinn eines Gutscheins über 1000 Euro möglich.

Links oben durfte der Spieler des TASV Hessigheim jubeln, denn es gelang ihm ein Treffer. Somit stand bei Filippo Russo am Ende die 1. Andi Obst traf für das Team Basketball links oben hingegen zweimal und Amanal Petros einmal. Somit endete das Duell an der legendären ZDF-Torwand mit 1:3:3. Filippo Russo spielt seine achte Saison für den TASV Hessigheim. Der Auftritt im ZDF-Sportstudio in Mainz wird für ihn mit Sicherheit unvergessen bleiben. Mit seinem Team geht es am heutigen Sonntag weiter. Um 15 Uhr steht das Spiel beim TSV Merklingen auf dem Programm.