Filippo Russo morgen im ZDF-Sportstudio an der Torwand zu Gast

Ein besonderer Abend am morgigen Samstag für Filippo Russo vom TASV Hessigheim: Der 27-jährige Stürmer, Torschütze des FuPa-Amateurtors des Jahres 2024, tritt im ZDF-Sportstudio an der legendären Torwand an. Fußball, Basketball und Marathon treffen sich in Mainz zu einer Sendung voller Emotionen.

Ein Amateur im Rampenlicht

Der Name Filippo Russo ist im Bezirk Enz-Murr längst ein Synonym für Tore, Leidenschaft und spektakuläre Momente. Nun steht der 27-Jährige vom TASV Hessigheim im nationalen Rampenlicht. Am Samstagabend ab 22.30 Uhr wird er live im ZDF-Sportstudio auftreten und auf die berühmte Torwand schießen. Möglich macht dies sein spektakulärer Fallrückzieher, der im Jahr 2024 von den FuPa-Usern zum Amateurtor des Jahres gewählt wurde.

Ein Trio aus drei Sportarten

Die Bühne in Mainz teilt Russo mit weiteren Größen des Sports. Eingeladen sind auch Alan Ibrahimagic, Trainer der Basketball-Europameister, Nationalspieler Andi Obst sowie Marathon-Vizeweltmeister Amanal Petros. Damit prallen unterschiedliche Sportarten aufeinander – und mittendrin der Bezirksliga-Torjäger, der in den vergangenen Jahren mit seinem Torriecher immer wieder für Furore gesorgt hat. Der Verein fiebert mit

Beim TASV Hessigheim herrscht spürbare Vorfreude. „Wir hoffen natürlich auf den einen oder anderen Treffer, aber wer per Fallrückzieher trifft, schafft das sicher auch bei ruhendem Ball – was er in dieser Saison ja auch schon im Ligaspielbetrieb nachgewiesen hat.“ Mit diesen Worten beschreibt der Verein den Stolz auf seinen Angreifer, der längst überregional Aufmerksamkeit erregt.