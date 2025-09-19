Filippo Russo morgen im ZDF-Sportstudio an der Torwand zu Gast

Ein besonderer Abend am morgigen Samstag für Filippo Russo vom TASV Hessigheim: Der 27-jährige Stürmer, Torschütze des FuPa-Amateurtors des Jahres 2024, tritt im ZDF-Sportstudio an der legendären Torwand an. Fußball, Basketball und Marathon treffen sich in Mainz zu einer Sendung voller Emotionen.
Ein Amateur im Rampenlicht
Der Name Filippo Russo ist im Bezirk Enz-Murr längst ein Synonym für Tore, Leidenschaft und spektakuläre Momente. Nun steht der 27-Jährige vom TASV Hessigheim im nationalen Rampenlicht. Am Samstagabend ab 22.30 Uhr wird er live im ZDF-Sportstudio auftreten und auf die berühmte Torwand schießen. Möglich macht dies sein spektakulärer Fallrückzieher, der im Jahr 2024 von den FuPa-Usern zum Amateurtor des Jahres gewählt wurde.
Ein Trio aus drei Sportarten
Die Bühne in Mainz teilt Russo mit weiteren Größen des Sports. Eingeladen sind auch Alan Ibrahimagic, Trainer der Basketball-Europameister, Nationalspieler Andi Obst sowie Marathon-Vizeweltmeister Amanal Petros. Damit prallen unterschiedliche Sportarten aufeinander – und mittendrin der Bezirksliga-Torjäger, der in den vergangenen Jahren mit seinem Torriecher immer wieder für Furore gesorgt hat.
Der Verein fiebert mit
Beim TASV Hessigheim herrscht spürbare Vorfreude. „Wir hoffen natürlich auf den einen oder anderen Treffer, aber wer per Fallrückzieher trifft, schafft das sicher auch bei ruhendem Ball – was er in dieser Saison ja auch schon im Ligaspielbetrieb nachgewiesen hat.“ Mit diesen Worten beschreibt der Verein den Stolz auf seinen Angreifer, der längst überregional Aufmerksamkeit erregt.
Historische Dimension der Torwand
Das Torwandschießen ist seit Jahrzehnten ein Mythos des deutschen Fernsehens. Schon Legenden wie Günter Netzer stellten sich dieser Herausforderung. „Günter Netzer versenkte einst fünf Schüsse, noch niemand alle sechs Versuche. Wie oft trifft Fili? Wir sind gespannt!“, so der TASV Hessigheim.
Eine Karriere voller Tore
Dass Russo die Einladung verdient hat, zeigt sein beeindruckender Werdegang. In der laufenden Bezirksliga-Saison 2025/26 traf er in vier Partien bereits zweimal. In der Vorsaison gelangen ihm 26 Tore in 26 Spielen, 2023/24 waren es 24 Treffer in ebenfalls 26 Partien. Schon in der Kreisliga A3 Saison 2022/23 bewies er seine Klasse mit 15 Toren und 14 Assists. Insgesamt hat Russo über Jahre hinweg regelmäßig zweistellige Torausbeuten geliefert und sich zum Gesicht des TASV entwickelt.
Der große Abend naht
Am morgigen Samstag wird sich entscheiden, ob Russo auch an der Torwand Geschichte schreiben kann. Sechs Schüsse, drei unten und drei oben – die Spannung könnte kaum größer sein. Der Abend im ZDF-Sportstudio ist für den Amateurfußballer aus Hessigheim die vielleicht größte Bühne seiner bisherigen Laufbahn. Egal, wie viele Treffer am Ende stehen: Dieser Auftritt wird als Höhepunkt einer bemerkenswerten Karriere in Erinnerung bleiben.