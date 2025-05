Filipe Almeida kehrt zum TSV Bad Harzburg zurück

Mit 23 Treffern in 31 Spielen hatte sich Filipe Almeida in der Saison 2023/24 als einer der treffsichersten Angreifer des TSV Bad Harzburg bewiesen. Nun kehrt der Stürmer vom Oberligisten Einheit Wernigerode zurück – und soll in der neuen Spielzeit erneut für Torgefahr sorgen.

Die Fans des TSV Bad Harzburg haben Grund zur Freude: Filipe Almeida, der bereits in der Saison 2023/24 mit einer beeindruckenden Torquote auf sich aufmerksam machte, wird ab der kommenden Saison wieder das Trikot der Harzburger tragen. Wie der Klub via Instagram verkündete, ist die Rückkehr des Angreifers in den Sportpark an der Rennbahn perfekt.

Nach seinem Wechsel zu Einheit Wernigerode im Sommer 2024 hatte Almeida in der Oberliga Erfahrungen auf höherem Niveau gesammelt und in 21 Spielen vier Scorer gesammelt. Allerdings war seine Zeit beim Oberligisten eher mit Kurzeinsätzen geprägt. Nun zieht es den Torjäger zurück an seine alte Wirkungsstätte. Bei seinem ersten Engagement für den TSV erzielte der Stürmer 23 Tore in 31 Partien – eine Quote, die ihn zu einem der besten Angreifer der Liga machte.