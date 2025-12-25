Filder-Cup: Zwischen Weihnachten und Neujahr schlägt Halle den Takt

Zwischen Weihnachten und Neujahr wird beim Filder-Cup des TSV Bernhausen wieder jener Hallenfußball gespielt, der nach wenigen Minuten längst mehr ist als nur ein Turnier: Der Filder-Cup steigt vom 27. bis 29. Dezember, gespielt wird bei den Männern zwölf Minuten pro Partie. Sechs Vorrundengruppen tragen ihre eigenen Namen, die ersten Entscheidungen fallen am Samstag und Sonntag, bevor am Montagabend die Endrunde folgt. Der Spielplan läuft im engen Takt, und am Ende steht ein Finale um 22.16 Uhr – ein Zeitpunkt, der schon im Vorfeld verrät, wie lang und intensiv diese Tage werden.

Struktur: Vorrunde am Wochenende, Endrunde am Montag Der Ablauf ist klar gegliedert. Am Samstag, 27. Dezember, starten die Gruppen 1, 2 und 5. Am Sonntag, 28. Dezember, folgen die Gruppen 3, 4 und 6. Am Montag, 29. Dezember, beginnt um 18 Uhr die Endrunde mit Zwischenrunden-Gruppen, anschließend Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale um 22.16 Uhr. Für die Teams bedeutet das: Erst über die Gruppe in die Endrunde, dann ein Abend, in dem jede Begegnung sofort zum K.-o.-Moment werden kann.

Turnieridee: Tradition und Treffpunkt in der Winterpause Der Filder-Cup ist als regionaler Fixpunkt angelegt: 49. Auflage, drei Turniertage, 28 Mannschaften – von der Landesliga bis hinunter zur Kreisliga B. Die Halle wird damit zum Treffpunkt der Filder-Region, in der Nachbarschaftsduelle genauso selbstverständlich sind wie sportlicher Ehrgeiz. Zwölf Minuten Spielzeit verdichten alles: Wer zu spät in den Rhythmus findet, verliert nicht nur ein Spiel, sondern schnell die gesamte Ausgangslage in der Gruppe.

Samstag: Gruppe 1 als Auftakt mit U19-Sieger als Unbekannte

Die Gruppe 1 läuft unter dem Namen „Briem Druck“. Mit dabei sind TSV Wäldenbronn-Esslingen, TV Echterdingen, SV Bonlanden, TSV Jahn Büsnau II – und als fünfter Teilnehmer der Turniersieger des U19-Turniers. Diese Konstellation bringt ein besonderes Element hinein: Neben etablierten Aktiven-Teams steht ein noch nicht namentlich benannter U19-Sieger, der sportlich als offene Größe in die Gruppe geht. Die Gruppe startet bereits um 16 Uhr mit TV Echterdingen gegen den Turniersieger des U19-Turniers, kurz darauf folgt SV Bonlanden gegen TSV Jahn Büsnau II.

Samstag: Gruppe 2 mit Gastgeber TSV Bernhausen im Zentrum

In der Gruppe 2 („Bernhauser Bank“) steht der TSV Bernhausen als einer der Fixpunkte auf dem Parkett. Dazu kommen 1. FC Frickenhausen, SpVgg Stetten/Filder, 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 und SV Bonlanden II. Der Spielplan zeigt, wie dicht der Abend wird: Bernhausen startet um 19.02 Uhr gegen Bonlanden II und spielt später gegen Lauchhau-Lauchäcker 04 sowie gegen Frickenhausen. Für die Region ist das der klassische Stoff: Vereine aus der direkten Umgebung in einer Gruppe, ohne Ausweichroute – jeder gegen jeden, jede Begegnung ein Fingerzeig.

Samstag: Gruppe 5 als eigener Block mit vier Teams

Zudem läuft die Gruppe 5 („Hägele Parkett“) mit TSV Neckartailfingen, SG Reutlingen, FV Spfr Neuhausen und KF Ilirida Stuttgart. Der Turnierblock beginnt um 17.44 Uhr mit Neuhausen gegen Neckartailfingen, danach folgen unter anderem Reutlingen gegen Ilirida, Reutlingen gegen Neuhausen und Neckartailfingen gegen Reutlingen. Vier Teams, kurze Spielzeit – das bedeutet: Ein einziger Aussetzer kann die Tabelle drehen, ein einziges starkes Spiel kann den Weg in die Endrunde öffnen.

Sonntag: Gruppe 3 bringt Böblingen und Oberesslingen/Zell in ein Fünferfeld

Am Sonntag übernimmt die Gruppe 3 („Greiner Unfallinstandsetzung“) mit VfB Oberesslingen/Zell, SG Reutlingen II, SV Böblingen, TSV Musberg und der SG TSV Bernhausen/Harthausen. Die ersten Anstöße fallen um 16 Uhr. Der Plan ist so gebaut, dass die Teams mehrfach ohne lange Pausen gefordert sind: Böblingen spielt unter anderem gegen Reutlingen II, Musberg und Oberesslingen/Zell. In einer Fünfergruppe ist Konstanz der Schlüssel – nicht nur ein Ausreißer nach oben, sondern der wiederholte Zugriff auf Spieltempo und Ordnung.

Sonntag: Gruppe 4 als Mischung aus Region und Gästen

Die Gruppe 4 („Bahnhöfle“) vereint AKV B.G. Ludwigsburg, TSVgg Plattenhardt, TSV Bernhausen II, Young Boys Reutlingen und TS Echterdingen 1977. Der Zeitplan ab 19.02 Uhr zeigt ein Programm, das bewusst auf Vielfalt setzt: Plattenhardt trifft auf die Young Boys Reutlingen, dazu kommen Duelle wie AKV B.G. Ludwigsburg gegen Bernhausen II oder TS Echterdingen 1977 gegen Plattenhardt. Fünf Teams, viele Vergleiche – und eine Gruppe, in der jede Minute zählen wird, weil sich die Tabellenlage in kurzer Zeit verschieben kann.

Sonntag: Gruppe 6 als Vierergruppe mit Croatia Reutlingen

In der Gruppe 6 („Lang Sonnenschutzsysteme“) stehen TSV Harthausen, SV Croatia Reutlingen, SpVgg 1887 Möhringen und TSV Sielmingen 1898. Los geht es um 17.44 Uhr mit Croatia Reutlingen gegen Möhringen. Harthausen spielt im Verlauf gleich zweimal gegen direkte Gruppenkonkurrenz, Sielmingen trifft auf Croatia Reutlingen und Möhringen. Diese Vierergruppe passt perfekt zur Logik des Hallenfußballs: drei Spiele, kaum Zeit zur Korrektur, und wer in einem Moment nicht wach ist, zahlt es sofort.

Montag: Endrunde mit Zwischenrunden-Gruppen A bis D

Am Montagabend werden die Karten neu gemischt. Um 18 Uhr beginnt die Endrunde mit vier Gruppen (A bis D), deren Teilnehmer aus den Platzierungen der Vorrundengruppen 1 bis 6 gebildet werden. Der Spielplan listet Paarungen wie „Zweiter Gruppe 4 – Zweiter Gruppe 5“ oder „Erster Gruppe 6 – Zweiter Gruppe 1“ – ein Modus, der die Vorrunde belohnt, aber keine Sicherheit schenkt. Danach folgt ab 20.45 Uhr das Viertelfinale, ab 21.37 Uhr das Halbfinale, und um 22.16 Uhr steht das Finale an.

Atmosphäre: Rivalität, Rhythmus und die Härte der zwölf Minuten

Was den Filder-Cup trägt, ist nicht nur die Zahl der Teams, sondern die Verdichtung: zwölf Minuten Spielzeit, kurze Abstände, immer neue Duelle. Die Gruppen tragen Sponsorennamen, aber sie erzählen sportliche Geschichten – von Nachbarschaften, von zweiten Mannschaften, von Teams, die an einem Abend in die Endrunde rutschen können oder an einem einzigen Gegentor scheitern. Und weil das Finale erst um 22.16 Uhr angepfiffen werden soll, ist klar: Wer hier gewinnt, hat nicht nur Spiele gewonnen, sondern einen ganzen Turnierbogen über drei Tage ausgehalten.