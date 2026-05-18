Filbrandt-Doppelpack sichert Wipshausen wichtigen Heimsieg

Im Duell des Tabellenelften TSV Wipshausen (30 Punkte) gegen Schlusslicht SV Teutonia Gr. Lafferde (7 Punkte) setzte sich letztlich die favorisierte Mannschaft durch. Der Aufsteiger gewann am 28. Spieltag mit 2:0 und verschaffte sich damit etwas Luft im engen Tabellenkeller. Dabei begann die Partie keineswegs einseitig. Lafferde verteidigte tief und lauerte konsequent auf Umschaltsituationen. „Lafferde hat tief gestanden und auf Konter gewartet“, sagte Wipshausens Trainer Andreas Laurer nach der Partie. Gerade in der Anfangsphase bereitete dieses Konzept den Gastgebern Probleme. „Sie haben das in den ersten 20 Minuten sehr gut gemacht und einige gute Chancen zur Führung gehabt“, so Laurer weiter.

Mit zunehmender Spielzeit übernahm Wipshausen jedoch die Kontrolle. In der 29. Minute leitete Tim Brennecke mit einem präzisen Pass die Führung ein, Hendrik Filbrandt vollendete zum 1:0. Filbrandt entscheidet die Partie endgültig Nach dem Seitenwechsel dominierte Wipshausen das Geschehen weitgehend. Die Gastgeber ließen defensiv kaum noch Möglichkeiten zu und drängten auf die Vorentscheidung.