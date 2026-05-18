Filbrandt-Doppelpack sichert Wipshausen wichtigen Heimsieg

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Der TSV Wipshausen erfüllt seine Pflichtaufgabe gegen die bereits abgeschlagene SV Teutonia Gr. Lafferde. Beim 2:0-Heimsieg entscheidet Hendrik Filbrandt die Partie mit zwei Treffern nahezu im Alleingang.
Im Duell des Tabellenelften TSV Wipshausen (30 Punkte) gegen Schlusslicht SV Teutonia Gr. Lafferde (7 Punkte) setzte sich letztlich die favorisierte Mannschaft durch. Der Aufsteiger gewann am 28. Spieltag mit 2:0 und verschaffte sich damit etwas Luft im engen Tabellenkeller.
Dabei begann die Partie keineswegs einseitig. Lafferde verteidigte tief und lauerte konsequent auf Umschaltsituationen. „Lafferde hat tief gestanden und auf Konter gewartet“, sagte Wipshausens Trainer Andreas Laurer nach der Partie. Gerade in der Anfangsphase bereitete dieses Konzept den Gastgebern Probleme. „Sie haben das in den ersten 20 Minuten sehr gut gemacht und einige gute Chancen zur Führung gehabt“, so Laurer weiter.
Mit zunehmender Spielzeit übernahm Wipshausen jedoch die Kontrolle. In der 29. Minute leitete Tim Brennecke mit einem präzisen Pass die Führung ein, Hendrik Filbrandt vollendete zum 1:0.
Filbrandt entscheidet die Partie endgültig
Nach dem Seitenwechsel dominierte Wipshausen das Geschehen weitgehend. Die Gastgeber ließen defensiv kaum noch Möglichkeiten zu und drängten auf die Vorentscheidung.
Diese fiel in der 68. Minute erneut durch Filbrandt. Der Offensivspieler traf aus rund 16 Metern sehenswert unter die Latte und schnürte damit seinen Doppelpack zum 2:0-Endstand.
„In der zweiten Halbzeit waren wir sehr überlegen und haben kaum noch etwas zugelassen“, bilanzierte Laurer. Weitere Chancen auf ein deutlicheres Ergebnis blieben ungenutzt. Mit dem Erfolg baut Wipshausen sein Konto auf 30 Punkte aus und festigt Rang elf. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze wächst damit leicht an.
Lafferde hingegen bleibt mit nur sieben Punkten abgeschlagen am Tabellenende.
Laurer zeigte sich trotz des Erfolgs nicht uneingeschränkt zufrieden, lobte jedoch die Mentalität seiner Mannschaft: „Man hat teilweise gesehen, dass der Druck des Gewinnen-Müssens vorhanden war. Insgesamt hat meine Mannschaft aber ein gutes Spiel abgeliefert.“