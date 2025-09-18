FIFA: Swift zurück auf „Registration Ban“-Liste

Wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten und wie der entsprechenden Rubrik auf der Website des Weltverbandes FIFA zu entnehmen ist (s.u.), wurde der FC Swift Hesperingen erneut mit einer Transfersperre, eines sog. „registration ban“, belegt.

Der luxemburgische BGL-Ligist wurde für drei Transferperioden gesperrt und könnte entsprechend erst im Sommer 2027 neue Spieler verpflichten, es sei denn alle Verbindlichkeiten gegenüber ehemaligen Spielern, die den Verein bei der FIFA wegen laut den Medienangaben ausstehender Gehaltszahlungen verklagt haben, würden davor beglichen.